ВСУ используют школы в Купянске как живой щит, рассказал боец
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:49 08.09.2025 (обновлено: 05:12 08.09.2025)
ВСУ используют школы в Купянске как живой щит, рассказал боец
БЕЛГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Личный состав ВСУ размещается в школах Харьковской области, в том числе Купянска, используя детей как живой щит, рассказал РИА Новости командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Чекист". "Для достижения любых целей прикрытия, диверсии, даже элементарно - как живой щит. Они (ВСУ - ред.) же, допустим, знают, что мы не будем бить по школе. Они засядут в школе. Но при этом детей они оттуда выгонять не будут", - рассказал "Чекист". Он добавил, что ВСУ размещаются и в других зданиях с мирными жителями, поскольку знают, что военнослужащие ВС РФ не будут открывать огонь по гражданским. "Если бы мы били по мирному населению, они бы не переодевались, они бы не захватывали дома, они не прятались бы в школах, потому что... А смысл, если выживаемость от этого не повышается?" - объяснил "Чекист". Минобороны РФ ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
Украинские военные несут противотанковые мины
Украинские военные несут противотанковые мины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные несут противотанковые мины . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Личный состав ВСУ размещается в школах Харьковской области, в том числе Купянска, используя детей как живой щит, рассказал РИА Новости командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Чекист".
"Для достижения любых целей прикрытия, диверсии, даже элементарно - как живой щит. Они (ВСУ - ред.) же, допустим, знают, что мы не будем бить по школе. Они засядут в школе. Но при этом детей они оттуда выгонять не будут", - рассказал "Чекист".
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области
ВСУ прикрывались жителями курских сел как живым щитом, заявил Хинштейн
11 марта, 15:23
Он добавил, что ВСУ размещаются и в других зданиях с мирными жителями, поскольку знают, что военнослужащие ВС РФ не будут открывать огонь по гражданским.
"Если бы мы били по мирному населению, они бы не переодевались, они бы не захватывали дома, они не прятались бы в школах, потому что... А смысл, если выживаемость от этого не повышается?" - объяснил "Чекист".
Минобороны РФ ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
