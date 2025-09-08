https://ria.ru/20250908/vsu--2040439614.html
При атаках ВСУ на Макеевку получили повреждения жилые дома
При атаках ВСУ на Макеевку получили повреждения жилые дома
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
происшествия
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Ряд жилых домов в Макеевке получил повреждения в результате атак украинских беспилотников в воскресенье вечером, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По данным управления, ВСУ в 21.01, 21.18 и 22.01 атаковали Червоногвардейский район Макеевки при помощи дронов-камикадзе. "Задокументированы повреждения кровли, остекления, фасада, хозпостроек и ограждения по пяти адресам: многоквартирный жилой дом по ул. Черепановых; многоквартирный жилой дом по ул. Солидарности; два частных жилых дома по ул. Николаева; многоквартирный жилой дом по улице Давыденко", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
