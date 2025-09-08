При атаках ВСУ на Макеевку получили повреждения жилые дома

https://ria.ru/20250908/vsu--2040439614.html

ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Ряд жилых домов в Макеевке получил повреждения в результате атак украинских беспилотников в воскресенье вечером, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По данным управления, ВСУ в 21.01, 21.18 и 22.01 атаковали Червоногвардейский район Макеевки при помощи дронов-камикадзе. "Задокументированы повреждения кровли, остекления, фасада, хозпостроек и ограждения по пяти адресам: многоквартирный жилой дом по ул. Черепановых; многоквартирный жилой дом по ул. Солидарности; два частных жилых дома по ул. Николаева; многоквартирный жилой дом по улице Давыденко", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

