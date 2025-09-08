Рейтинг@Mail.ru
При атаках ВСУ на Макеевку получили повреждения жилые дома
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 08.09.2025 (обновлено: 14:36 08.09.2025)
При атаках ВСУ на Макеевку получили повреждения жилые дома
При атаках ВСУ на Макеевку получили повреждения жилые дома - РИА Новости, 08.09.2025
При атаках ВСУ на Макеевку получили повреждения жилые дома
Ряд жилых домов в Макеевке получил повреждения в результате атак украинских беспилотников в воскресенье вечером, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 08.09.2025
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Ряд жилых домов в Макеевке получил повреждения в результате атак украинских беспилотников в воскресенье вечером, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По данным управления, ВСУ в 21.01, 21.18 и 22.01 атаковали Червоногвардейский район Макеевки при помощи дронов-камикадзе. "Задокументированы повреждения кровли, остекления, фасада, хозпостроек и ограждения по пяти адресам: многоквартирный жилой дом по ул. Черепановых; многоквартирный жилой дом по ул. Солидарности; два частных жилых дома по ул. Николаева; многоквартирный жилой дом по улице Давыденко", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
макеевка
донецкая народная республика
украина
макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При атаках ВСУ на Макеевку получили повреждения жилые дома

При атаках дронов ВСУ на Макеевку получили повреждения жилые дома

Последствия атаки ВСУ в Макеевке
Последствия атаки ВСУ в Макеевке - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : Факты военных преступлений Украины/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Макеевке
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Ряд жилых домов в Макеевке получил повреждения в результате атак украинских беспилотников в воскресенье вечером, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По данным управления, ВСУ в 21.01, 21.18 и 22.01 атаковали Червоногвардейский район Макеевки при помощи дронов-камикадзе.
"Задокументированы повреждения кровли, остекления, фасада, хозпостроек и ограждения по пяти адресам: многоквартирный жилой дом по ул. Черепановых; многоквартирный жилой дом по ул. Солидарности; два частных жилых дома по ул. Николаева; многоквартирный жилой дом по улице Давыденко", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Специальная военная операция на Украине
 
 
