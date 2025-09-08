https://ria.ru/20250908/vsu--2040400597.html
ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 60 военных ВСУ, два орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области, Токаревка и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили более 60-ти военнослужащих, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
