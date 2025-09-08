https://ria.ru/20250908/vsu--2040354049.html

ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ на Константиновском направлении

Ударные беспилотники "Южной" группировки войск в ДНР уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотными аппаратами украинских войск на... РИА Новости, 08.09.2025

ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Ударные беспилотники "Южной" группировки войск в ДНР уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотными аппаратами украинских войск на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "В районе Клебан-Быкского водохранилища операторы беспилотных летательных аппаратов выявили перемещение военнослужащих противника, что позволило установить расположение пункта временной дислокации. В ходе дальнейшей воздушной разведки обнаружены укрытия для личного состава и антенна, с которой осуществлялось управление дронами ВСУ", — говорится в сообщении.

