ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 08.09.2025
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ на Константиновском направлении
Ударные беспилотники "Южной" группировки войск в ДНР уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотными аппаратами украинских войск на... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T09:02:00+03:00
2025-09-08T09:02:00+03:00
2025-09-08T09:02:00+03:00
ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Ударные беспилотники "Южной" группировки войск в ДНР уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотными аппаратами украинских войск на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "В районе Клебан-Быкского водохранилища операторы беспилотных летательных аппаратов выявили перемещение военнослужащих противника, что позволило установить расположение пункта временной дислокации. В ходе дальнейшей воздушной разведки обнаружены укрытия для личного состава и антенна, с которой осуществлялось управление дронами ВСУ", — говорится в сообщении.
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ на Константиновском направлении
