Виртуальная встреча лидеров БРИКС продлилась более часа
17:12 08.09.2025 (обновлено: 17:34 08.09.2025)
Виртуальная встреча лидеров БРИКС продлилась более часа
в мире
бразилия
брикс
саммит брикс в бразилии
луис инасиу лула да силва
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Виртуальная встреча лидеров БРИКС продлилась примерно полтора часа, говорится в заявлении пресс-службы президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, по инициативе которого было организовано данное мероприятие. "Встреча также стала поводом для обмена мнениями о том, как противостоять рискам, связанным с усилением односторонних мер, в том числе в международной торговле, и как расширить механизмы солидарности, координации и торговли между странами БРИКС", - отмечается в документе.
бразилия
в мире, бразилия, брикс, саммит брикс в бразилии, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, БРИКС, Саммит БРИКС в Бразилии, Луис Инасиу Лула да Силва
