https://ria.ru/20250908/vstrecha-2040487413.html
Виртуальная встреча лидеров БРИКС продлилась более часа
Виртуальная встреча лидеров БРИКС продлилась более часа - РИА Новости, 08.09.2025
Виртуальная встреча лидеров БРИКС продлилась более часа
Виртуальная встреча лидеров БРИКС продлилась примерно полтора часа, говорится в заявлении пресс-службы президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, по... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T17:12:00+03:00
2025-09-08T17:12:00+03:00
2025-09-08T17:34:00+03:00
в мире
бразилия
брикс
саммит брикс в бразилии
луис инасиу лула да силва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040486902_23:350:3042:2048_1920x0_80_0_0_4db37984f202a183440072f4ed365e57.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Виртуальная встреча лидеров БРИКС продлилась примерно полтора часа, говорится в заявлении пресс-службы президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, по инициативе которого было организовано данное мероприятие. "Встреча также стала поводом для обмена мнениями о том, как противостоять рискам, связанным с усилением односторонних мер, в том числе в международной торговле, и как расширить механизмы солидарности, координации и торговли между странами БРИКС", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20250908/yuar-2040472893.html
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040486902_26:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_b18fceaa08b36c80c31cc3d2c8ba448c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, брикс, саммит брикс в бразилии, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, БРИКС, Саммит БРИКС в Бразилии, Луис Инасиу Лула да Силва
Виртуальная встреча лидеров БРИКС продлилась более часа
Виртуальная встреча лидеров БРИКС продлилась около часа и 30 минут