Владимиров: Ставрополье примет фестиваль "Студенческая весна"
Ставропольский край
Ставропольский край
 
17:24 08.09.2025
Владимиров: Ставрополье примет фестиваль "Студенческая весна"
Владимиров: Ставрополье примет фестиваль "Студенческая весна"
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. С 15 по 21 сентября на Ставрополье пройдет ХХХIII (IV) Всероссийский фестиваль "Студенческая весна" профессиональных образовательных организаций, сообщает пресс-служба правительства края.
В этом году фестиваль пройдет под девизом "От края до края". Его участниками станут более 2 тысяч студентов из 70 регионов страны – это представители профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 35 лет.
Коровы на ферме - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Более 60 млн рублей направили на развитие семейных ферм на Ставрополье
3 сентября, 18:13
На площадках фестиваля будут работать около 700 волонтеров, а также около 100 экспертов, членов жюри и почетных гостей. В рамках мероприятия пройдет насыщенная конкурсная программа по 10 творческим направлениям. Жюри предстоит оценить более тысячи конкурсных номеров.
Главная тема фестиваля – любовь к Родине, что созвучно с программой празднования Дня Ставропольского края и Дня города Ставрополя, которые пройдут 20 сентября. Организаторы интегрировали основные события фестиваля в сценарий праздничных мероприятий, чтобы создать единое культурное пространство.
"Мы рады вновь принять на Ставрополье "Студенческую весну". На нашей земле успешно стартовало немало молодежных инициатив – в их числе и форум Машук, и конкурс-премия уличной культуры КАРДО. Проекты, которые помогают нашей молодежи расти, находить верные ориентиры в жизни и открывать перспективы, всегда будут встречать поддержку на Ставрополье. Благодарю федеральных партнеров за доверие, а наших ребят – за энергию, талант и идеи, за увлеченность родной страной. Уверен, фестиваль станет яркой страницей в жизни всей студенческой России", - отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
С 2018 года Ставрополь встречал Российскую студенческую весну для вузов, Международную весну стран БРИКС и ШОС, Студенческую весну для работающей молодежи и Всероссийский фестиваль "Школьная весна", а в 2024 году Ставрополье впервые встречало фестиваль "Российская студенческая весна" для профессиональных образовательных организаций.
В этом году фестиваль пройдет в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества в России.
Организаторами выступили министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), правительство Ставропольского края, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Молодежная политика" и Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи".
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Владимиров: делаем все, чтобы ставропольцы получали медпомощь дома
26 августа, 16:48
 
