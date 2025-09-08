https://ria.ru/20250908/vizit-2040436734.html
Сийярто анонсировал визит главы МИД Украины в Будапешт
Сийярто анонсировал визит главы МИД Украины в Будапешт - РИА Новости, 08.09.2025
Сийярто анонсировал визит главы МИД Украины в Будапешт
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто анонсировал визит главы МИД Украины Андрея Сибиги в Будапешт на этой неделе, на... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто анонсировал визит главы МИД Украины Андрея Сибиги в Будапешт на этой неделе, на встрече будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений. "Я сторонник постоянного диалога, поэтому, если всё пойдет хорошо, на этой неделе в Будапешт приедет мой украинский коллега. Я готов обсудить с ним все эти вопросы (двусторонних отношений - ред.) уже в который раз. За последние 11 лет я не знаю, сколько десятков раз встречался с четырьмя разными министрами иностранных дел Украины, я всегда говорил, что мы хотим, это всегда означало противоположное, но это дипломатия и внешняя политика, так что попробуем снова", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште. За последний месяц между Украиной и Венгрией несколько раз происходила дипломатическая перепалка в связи с ударами ВСУ по нефтепроводу "Дружба", по которому в Венгрию из России поступает нефть. Сийярто призвал киевский режим прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые венгерские власти расценивают как нападение на свой суверенитет. Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов. Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную.
Сийярто анонсировал визит главы МИД Украины в Будапешт
Сийярто анонсировал визит главы МИД Украины Сибиги в Будапешт на этой неделе