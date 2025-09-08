Сбербанк и Минтуризма Сахалина договорились о сотрудничестве

https://ria.ru/20250908/vef-2040337212.html

Двустороннее соглашение о сотрудничестве заключили на ВЭФ Сбербанк и министерство туризма Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства. РИА Новости, 08.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815330776_0:331:2816:1914_1920x0_80_0_0_b14cd4dbd2ced1b513378749def4a4f4.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен - РИА Новости. Двустороннее соглашение о сотрудничестве заключили на ВЭФ Сбербанк и министерство туризма Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства. "На X Восточном экономическом форуме достигнута важная договоренность о развитии туризма на Сахалине. Цель документа заключается в активном содействии росту туристической индустрии региона посредством взаимовыгодного партнерства", - говорится в сообщении министерства туризма региона. По информации пресс-службы ведомства, стороны договорились о реализации совместно финансируемых проектов, включающих строительство и реконструкцию гостиничных комплексов, ресторанов и развлекательных площадок. Это позволит совершенствовать и расширять комплекс мер по улучшению туристического продукта на Сахалине и Курилах, способствуя продвижению образа Сахалинской области как привлекательной территории для внутреннего и международного туризма и обеспечивая дополнительный приток частных инвестиций в данную сферу экономики. В работе планируется активное применение новейших цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта. "Данное соглашение является значительным шагом в плане развития туристического потенциала региона", - отмечает пресс-служба регионального минтуризма. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

2025

