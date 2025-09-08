Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк и Минтуризма Сахалина договорились о сотрудничестве
03:48 08.09.2025
Сбербанк и Минтуризма Сахалина договорились о сотрудничестве
Сбербанк и Минтуризма Сахалина договорились о сотрудничестве
Двустороннее соглашение о сотрудничестве заключили на ВЭФ Сбербанк и министерство туризма Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства. РИА Новости, 08.09.2025
сахалинская область
сахалин
владивосток
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
туризм
экономика
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен - РИА Новости. Двустороннее соглашение о сотрудничестве заключили на ВЭФ Сбербанк и министерство туризма Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства. "На X Восточном экономическом форуме достигнута важная договоренность о развитии туризма на Сахалине. Цель документа заключается в активном содействии росту туристической индустрии региона посредством взаимовыгодного партнерства", - говорится в сообщении министерства туризма региона. По информации пресс-службы ведомства, стороны договорились о реализации совместно финансируемых проектов, включающих строительство и реконструкцию гостиничных комплексов, ресторанов и развлекательных площадок. Это позволит совершенствовать и расширять комплекс мер по улучшению туристического продукта на Сахалине и Курилах, способствуя продвижению образа Сахалинской области как привлекательной территории для внутреннего и международного туризма и обеспечивая дополнительный приток частных инвестиций в данную сферу экономики. В работе планируется активное применение новейших цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта. "Данное соглашение является значительным шагом в плане развития туристического потенциала региона", - отмечает пресс-служба регионального минтуризма. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
сахалинская область
сахалин
владивосток
сахалинская область, сахалин, владивосток, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, туризм, экономика
Сахалинская область, Сахалин, Владивосток, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Туризм, Экономика
Сбербанк и Минтуризма Сахалина договорились о сотрудничестве

Сбербанк и Минтуризма Сахалина на ВЭФ заключили соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
ВЭФ. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен - РИА Новости. Двустороннее соглашение о сотрудничестве заключили на ВЭФ Сбербанк и министерство туризма Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
"На X Восточном экономическом форуме достигнута важная договоренность о развитии туризма на Сахалине. Цель документа заключается в активном содействии росту туристической индустрии региона посредством взаимовыгодного партнерства", - говорится в сообщении министерства туризма региона.
По информации пресс-службы ведомства, стороны договорились о реализации совместно финансируемых проектов, включающих строительство и реконструкцию гостиничных комплексов, ресторанов и развлекательных площадок. Это позволит совершенствовать и расширять комплекс мер по улучшению туристического продукта на Сахалине и Курилах, способствуя продвижению образа Сахалинской области как привлекательной территории для внутреннего и международного туризма и обеспечивая дополнительный приток частных инвестиций в данную сферу экономики. В работе планируется активное применение новейших цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта.
"Данное соглашение является значительным шагом в плане развития туристического потенциала региона", - отмечает пресс-служба регионального минтуризма.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Сахалинская область Сахалин Владивосток Сбербанк России Дальневосточный федеральный университет ВЭФ-2025 Туризм Экономика
 
 
Заголовок открываемого материала