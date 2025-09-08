Рейтинг@Mail.ru
В Москве стартовала кампания по вакцинации против гриппа
11:03 08.09.2025 (обновлено: 11:29 08.09.2025)
В Москве стартовала кампания по вакцинации против гриппа
В Москве стартовала кампания по вакцинации против гриппа - РИА Новости, 08.09.2025
В Москве стартовала кампания по вакцинации против гриппа
Кампания по вакцинации против гриппа стартует в Москве с 8 сентября, с 10 сентября начнется вакцинация детей в школах и детсадах, сообщила журналистам заммэра... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кампания по вакцинации против гриппа стартует в Москве с 8 сентября, с 10 сентября начнется вакцинация детей в школах и детсадах, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она отметила, что сейчас в Москве эпидемиологическая ситуация стабильна, и, по последним данным мониторинга, вирусов гриппа в столице не зафиксировано. Однако с наступлением осеннего сезона ожидается традиционный рост заболеваемости и заранее принимаются меры по защите населения от гриппа и его осложнений. Наиболее эффективный способ - это вакцинация. За последние годы в Москве не было зарегистрировано ни одного случая тяжелых осложнений гриппа среди вакцинированных горожан."Столица старается сделать вакцинацию максимально доступной и удобной для москвичей. Мы создали все необходимые условия, чтобы горожане могли сделать прививку в подходящее для них время в ближайшем мобильном пункте (с 8 сентября - ред.): у станций метро, МЦК и МЦД или в любой городской поликлинике и их филиалах. А уже с 10 сентября, чтобы защитить самую уязвимую категорию жителей, юных москвичей, массовая вакцинация начнется в школах и детских садах. Не стоит забывать, что для формирования иммунитета необходимо около двух недель, поэтому лучше обезопасить себя и своих близких и сделать прививку как можно скорее", - сообщила Ракова.Чтобы сделать прививку в поликлиниках, можно записаться онлайн на сайте мэра и правительства и через мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО". Кроме того, вакцинация доступна в 18 мобильных пунктах у станций метро, МЦК и МЦД. Они работают каждый день, с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, с 9.00 до 18.00 по субботам и с 9.00 до 16.00 по воскресеньям, добавила заммэра.
