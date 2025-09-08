https://ria.ru/20250908/vakkor-2040417636.html
Экс-главе "Ваккора" вынесли приговор за растрату 123 миллионов рублей
Экс-главе "Ваккора" вынесли приговор за растрату 123 миллионов рублей - РИА Новости, 08.09.2025
Экс-главе "Ваккора" вынесли приговор за растрату 123 миллионов рублей
Экс-директор компании "Ваккор" Александр Божок, растративший 123 миллиона рублей гособоронзаказа вместо строительства объектов на Сахалине, осужден на четыре... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T13:20:00+03:00
2025-09-08T13:20:00+03:00
2025-09-08T13:20:00+03:00
происшествия
сахалин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экс-директор компании "Ваккор" Александр Божок, растративший 123 миллиона рублей гособоронзаказа вместо строительства объектов на Сахалине, осужден на четыре года, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего генерального директора ООО "Ваккор" Александра Божка... Приговором суда Божку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих и организационно-распорядительных функций в учреждениях, предприятиях и организациях всех видов и форм собственности, сроком на 1 год", - говорится в сообщении. Божок признан виновным в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Установлено, что в 2020 году госзаказчик заключил с ООО "Ваккор" многомиллионный контракт о проведении строительных работ на острове Сахалин, а обязанности по контролю за исполнением контракта возлагались на Божка. В 2022 году Божок растратил более 123 миллионов рублей, выделенных для реализации контракта.
https://ria.ru/20250807/khischenie-2033934645.html
сахалин
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалин, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сахалин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-главе "Ваккора" вынесли приговор за растрату 123 миллионов рублей
Экс-глава "Ваккора" Божок получил 4 года колонии за растрату 123 млн руб