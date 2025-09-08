https://ria.ru/20250908/vakkor-2040417636.html

Экс-главе "Ваккора" вынесли приговор за растрату 123 миллионов рублей

Экс-главе "Ваккора" вынесли приговор за растрату 123 миллионов рублей - РИА Новости, 08.09.2025

Экс-главе "Ваккора" вынесли приговор за растрату 123 миллионов рублей

Экс-директор компании "Ваккор" Александр Божок, растративший 123 миллиона рублей гособоронзаказа вместо строительства объектов на Сахалине, осужден на четыре... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T13:20:00+03:00

2025-09-08T13:20:00+03:00

2025-09-08T13:20:00+03:00

происшествия

сахалин

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экс-директор компании "Ваккор" Александр Божок, растративший 123 миллиона рублей гособоронзаказа вместо строительства объектов на Сахалине, осужден на четыре года, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего генерального директора ООО "Ваккор" Александра Божка... Приговором суда Божку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих и организационно-распорядительных функций в учреждениях, предприятиях и организациях всех видов и форм собственности, сроком на 1 год", - говорится в сообщении. Божок признан виновным в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Установлено, что в 2020 году госзаказчик заключил с ООО "Ваккор" многомиллионный контракт о проведении строительных работ на острове Сахалин, а обязанности по контролю за исполнением контракта возлагались на Божка. В 2022 году Божок растратил более 123 миллионов рублей, выделенных для реализации контракта.

https://ria.ru/20250807/khischenie-2033934645.html

сахалин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сахалин, россия, следственный комитет россии (ск рф)