Экс-главе "Ваккора" вынесли приговор за растрату 123 миллионов рублей
13:20 08.09.2025
Экс-главе "Ваккора" вынесли приговор за растрату 123 миллионов рублей
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экс-директор компании "Ваккор" Александр Божок, растративший 123 миллиона рублей гособоронзаказа вместо строительства объектов на Сахалине, осужден на четыре года, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего генерального директора ООО "Ваккор" Александра Божка... Приговором суда Божку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих и организационно-распорядительных функций в учреждениях, предприятиях и организациях всех видов и форм собственности, сроком на 1 год", - говорится в сообщении. Божок признан виновным в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Установлено, что в 2020 году госзаказчик заключил с ООО "Ваккор" многомиллионный контракт о проведении строительных работ на острове Сахалин, а обязанности по контролю за исполнением контракта возлагались на Божка. В 2022 году Божок растратил более 123 миллионов рублей, выделенных для реализации контракта.
происшествия, сахалин, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сахалин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экс-директор компании "Ваккор" Александр Божок, растративший 123 миллиона рублей гособоронзаказа вместо строительства объектов на Сахалине, осужден на четыре года, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего генерального директора ООО "Ваккор" Александра Божка... Приговором суда Божку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих и организационно-распорядительных функций в учреждениях, предприятиях и организациях всех видов и форм собственности, сроком на 1 год", - говорится в сообщении.
Божок признан виновным в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
Установлено, что в 2020 году госзаказчик заключил с ООО "Ваккор" многомиллионный контракт о проведении строительных работ на острове Сахалин, а обязанности по контролю за исполнением контракта возлагались на Божка. В 2022 году Божок растратил более 123 миллионов рублей, выделенных для реализации контракта.
ПроисшествияСахалинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
