"В интересах Зеленского". СМИ раскрыли уловку Европы в отношении России
Специальная военная операция на Украине
 
10:32 08.09.2025
"В интересах Зеленского". СМИ раскрыли уловку Европы в отношении России
Европейские страны хотят направить военных на Украину исключительно ради продолжения конфликта, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 08.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
россия
кайя каллас
нато
владимир зеленский
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Европейские страны хотят направить военных на Украину исключительно ради продолжения конфликта, пишет Strategic Culture."Иностранные войска на Украине станут не средством прекращения войны, а лишь уловкой для ее поддержания. Это может служить интересам Зеленского и неуравновешенных фигур в европейской системе, таких как Кая Каллас", — говорится в публикации.Автор статьи отметил, что размещение военных НАТО на Украине вступает в противоречие с гарантиями безопасности.На прошлой неделе в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский президент заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
украина
европа
россия
в мире, украина, европа, россия, кайя каллас, нато, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Россия, Кайя Каллас, НАТО, Владимир Зеленский
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Европейские страны хотят направить военных на Украину исключительно ради продолжения конфликта, пишет Strategic Culture.
"Иностранные войска на Украине станут не средством прекращения войны, а лишь уловкой для ее поддержания. Это может служить интересам Зеленского и неуравновешенных фигур в европейской системе, таких как Кая Каллас", — говорится в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьером Киром Стармером - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
"Полный абсурд". В США набросились на Макрона и Стармера из-за Украины
09:05
Автор статьи отметил, что размещение военных НАТО на Украине вступает в противоречие с гарантиями безопасности.
На прошлой неделе в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский президент заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.
В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Миссия выполнена: Макрон уничтожил Францию
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаРоссияКайя КалласНАТОВладимир Зеленский
 
 
