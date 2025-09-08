https://ria.ru/20250908/ulovka-2040368851.html
"В интересах Зеленского". СМИ раскрыли уловку Европы в отношении России
"В интересах Зеленского". СМИ раскрыли уловку Европы в отношении России - РИА Новости, 08.09.2025
"В интересах Зеленского". СМИ раскрыли уловку Европы в отношении России
Европейские страны хотят направить военных на Украину исключительно ради продолжения конфликта, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Европейские страны хотят направить военных на Украину исключительно ради продолжения конфликта, пишет Strategic Culture."Иностранные войска на Украине станут не средством прекращения войны, а лишь уловкой для ее поддержания. Это может служить интересам Зеленского и неуравновешенных фигур в европейской системе, таких как Кая Каллас", — говорится в публикации.Автор статьи отметил, что размещение военных НАТО на Украине вступает в противоречие с гарантиями безопасности.На прошлой неделе в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский президент заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
украина
европа
россия
"В интересах Зеленского". СМИ раскрыли уловку Европы в отношении России
