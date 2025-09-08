Рейтинг@Mail.ru
Наемники не хотят воевать с мобилизованными украинцами, сообщил источник - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:08 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/ukraina-2040544874.html
Наемники не хотят воевать с мобилизованными украинцами, сообщил источник
Наемники не хотят воевать с мобилизованными украинцами, сообщил источник - РИА Новости, 08.09.2025
Наемники не хотят воевать с мобилизованными украинцами, сообщил источник
Иностранные наемники в рядах ВСУ отказываются воевать бок о бок с принудительно мобилизованными немотивированными украинцами, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T21:08:00+03:00
2025-09-08T21:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a009617144ba6f36a8f96a66433a4a53.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Иностранные наемники в рядах ВСУ отказываются воевать бок о бок с принудительно мобилизованными немотивированными украинцами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Наемники отказываются воевать бок о бок с необученными и немотивированными украинцами, принудительно отправленными на фронт", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что общее число наемников в рядах ВСУ сокращается. "В части, касающейся граждан США, по большому счету это связано с резкой сменой риторики в отношении России", - отметил он. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на украинскую территорию своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250908/vsu-2040540455.html
https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040438242.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b34b5d224e4ab8c8f552eaff3f26ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины
Наемники не хотят воевать с мобилизованными украинцами, сообщил источник

Наемники ВСУ отказываются воевать бок о бок с немотивированными мобилизованными

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Иностранные наемники в рядах ВСУ отказываются воевать бок о бок с принудительно мобилизованными немотивированными украинцами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Наемники отказываются воевать бок о бок с необученными и немотивированными украинцами, принудительно отправленными на фронт", - сказал собеседник агентства.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
ВСУ готовят Константиновку к обороне, сообщил российский военный
Вчера, 20:34
Он также отметил, что общее число наемников в рядах ВСУ сокращается.
"В части, касающейся граждан США, по большому счету это связано с резкой сменой риторики в отношении России", - отметил он.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на украинскую территорию своих кадровых военных под видом наемников.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.09.2025
Вчера, 15:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала