Наемники не хотят воевать с мобилизованными украинцами, сообщил источник

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a009617144ba6f36a8f96a66433a4a53.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Иностранные наемники в рядах ВСУ отказываются воевать бок о бок с принудительно мобилизованными немотивированными украинцами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Наемники отказываются воевать бок о бок с необученными и немотивированными украинцами, принудительно отправленными на фронт", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что общее число наемников в рядах ВСУ сокращается. "В части, касающейся граждан США, по большому счету это связано с резкой сменой риторики в отношении России", - отметил он. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на украинскую территорию своих кадровых военных под видом наемников.

россия

украина

сша

2025

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

россия, украина, сша, вооруженные силы украины