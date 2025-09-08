https://ria.ru/20250908/ukraina-2040544874.html
Наемники не хотят воевать с мобилизованными украинцами, сообщил источник
Наемники не хотят воевать с мобилизованными украинцами, сообщил источник - РИА Новости, 08.09.2025
Наемники не хотят воевать с мобилизованными украинцами, сообщил источник
Иностранные наемники в рядах ВСУ отказываются воевать бок о бок с принудительно мобилизованными немотивированными украинцами, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T21:08:00+03:00
2025-09-08T21:08:00+03:00
2025-09-08T21:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a009617144ba6f36a8f96a66433a4a53.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Иностранные наемники в рядах ВСУ отказываются воевать бок о бок с принудительно мобилизованными немотивированными украинцами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Наемники отказываются воевать бок о бок с необученными и немотивированными украинцами, принудительно отправленными на фронт", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что общее число наемников в рядах ВСУ сокращается. "В части, касающейся граждан США, по большому счету это связано с резкой сменой риторики в отношении России", - отметил он. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на украинскую территорию своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250908/vsu-2040540455.html
https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040438242.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b34b5d224e4ab8c8f552eaff3f26ab3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины
Наемники не хотят воевать с мобилизованными украинцами, сообщил источник
Наемники ВСУ отказываются воевать бок о бок с немотивированными мобилизованными