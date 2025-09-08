https://ria.ru/20250908/ukraina-2040515566.html

Украинский блогер рассказал о новых планах Зеленского по выборам

Украинский блогер рассказал о новых планах Зеленского по выборам - РИА Новости, 08.09.2025

Украинский блогер рассказал о новых планах Зеленского по выборам

Украинский блогер Анатолий Шарий озвучил новую версию планов Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине, по его словам, властям нужно лишь временное... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T18:41:00+03:00

2025-09-08T18:41:00+03:00

2025-09-08T18:41:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

анатолий шарий

валерий залужный

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039766790_0:214:3070:1942_1920x0_80_0_0_2903d643b3d7279f64e1180fb752be9e.jpg

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий озвучил новую версию планов Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине, по его словам, властям нужно лишь временное перемирие для проведения только президентских выборов. "Озвучиваю схему, которую намереваются провернуть в офисе… (Зеленского – ред.). Зеленский сейчас очень хочет выборы. Выборы президента. А парламентские выборы он не хочет, потому что понимает, что там шансов нет никаких… Им нужно временное перемирие, а не то, что заявляет публично (президент РФ Владимир – ред.) Путин. Для того, чтобы во время этого временного перемирия провести президентские выборы", - написал Шарий в своем Telegram-канале. По его словам, Зеленский уверен, что победит на президентских выборах, а после них вооруженный конфликт с РФ продолжится и, соответственно, парламентских выборов не будет. Ранее журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон заявила, что бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне. Украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на источники в офисе сообщало, что офис Зеленского пытается убедить Залужного не принимать участия в выборах, расценивая его как конкурента. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

https://ria.ru/20250908/ulovka-2040368851.html

https://ria.ru/20250908/zelenskiy-2040353365.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, анатолий шарий, валерий залужный, вооруженные силы украины, страна.ua