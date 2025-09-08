Рейтинг@Mail.ru
Украинский блогер рассказал о новых планах Зеленского по выборам - РИА Новости, 08.09.2025
18:41 08.09.2025
Украинский блогер рассказал о новых планах Зеленского по выборам
Украинский блогер рассказал о новых планах Зеленского по выборам
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий озвучил новую версию планов Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине, по его словам, властям нужно лишь временное перемирие для проведения только президентских выборов. "Озвучиваю схему, которую намереваются провернуть в офисе… (Зеленского – ред.). Зеленский сейчас очень хочет выборы. Выборы президента. А парламентские выборы он не хочет, потому что понимает, что там шансов нет никаких… Им нужно временное перемирие, а не то, что заявляет публично (президент РФ Владимир – ред.) Путин. Для того, чтобы во время этого временного перемирия провести президентские выборы", - написал Шарий в своем Telegram-канале. По его словам, Зеленский уверен, что победит на президентских выборах, а после них вооруженный конфликт с РФ продолжится и, соответственно, парламентских выборов не будет. Ранее журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон заявила, что бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне. Украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на источники в офисе сообщало, что офис Зеленского пытается убедить Залужного не принимать участия в выборах, расценивая его как конкурента. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих"
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих". Архивное фото
Зеленский раскрыл, что сказал Трампу о Путине
Вчера, 08:48
 
