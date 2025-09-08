Рейтинг@Mail.ru
"Мрачная пустота": на Западе запаниковали из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 08.09.2025 (обновлено: 18:03 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/ukraina-2040497292.html
"Мрачная пустота": на Западе запаниковали из-за происходящего на Украине
"Мрачная пустота": на Западе запаниковали из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 08.09.2025
"Мрачная пустота": на Западе запаниковали из-за происходящего на Украине
Пока западные элиты придерживаются агрессивной позиции в отношении конфликта на Украине, надежды на мирное будущее для Европы нет, пишет немецкая газета... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T17:39:00+03:00
2025-09-08T18:03:00+03:00
в мире
украина
киев
европа
эммануэль макрон
кир стармер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Пока западные элиты придерживаются агрессивной позиции в отношении конфликта на Украине, надежды на мирное будущее для Европы нет, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."То, что происходит на Украине, не ограничивается ее пределами. До тех пор, пока проактивной международной дипломатии предпочитают агрессивную геополитику, даже многообещающие перспективы на будущее могут превратиться в мрачную пустоту", — говорится в материале.Издание отмечает, что конфликт на Украине не только можно было предотвратить — были возможности для более мирного будущего, которое было сознательно разрушено, потому что не вписывалось в планы западных неоконсерваторов в отношении Киева.В прошлый четверг в Париже прошла встреча участников "коалиции желающих" в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250907/es-2040299993.html
https://ria.ru/20250907/evrosoyuz-2040305218.html
украина
киев
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, европа, эммануэль макрон, кир стармер, нато
В мире, Украина, Киев, Европа, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, НАТО
"Мрачная пустота": на Западе запаниковали из-за происходящего на Украине

BZ: агрессивная политика западных элит подрывает надежды на мир в Европе

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Пока западные элиты придерживаются агрессивной позиции в отношении конфликта на Украине, надежды на мирное будущее для Европы нет, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"То, что происходит на Украине, не ограничивается ее пределами. До тех пор, пока проактивной международной дипломатии предпочитают агрессивную геополитику, даже многообещающие перспективы на будущее могут превратиться в мрачную пустоту", — говорится в материале.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Украинский дипломат раскрыл, зачем ЕС хочет отправить военных на Украину
7 сентября, 17:28
Издание отмечает, что конфликт на Украине не только можно было предотвратить — были возможности для более мирного будущего, которое было сознательно разрушено, потому что не вписывалось в планы западных неоконсерваторов в отношении Киева.
В прошлый четверг в Париже прошла встреча участников "коалиции желающих" в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
ЕС находится в состоянии распада, заявил Орбан
7 сентября, 18:35
 
В миреУкраинаКиевЕвропаЭммануэль МакронКир СтармерНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала