"Мрачная пустота": на Западе запаниковали из-за происходящего на Украине

"Мрачная пустота": на Западе запаниковали из-за происходящего на Украине

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Пока западные элиты придерживаются агрессивной позиции в отношении конфликта на Украине, надежды на мирное будущее для Европы нет, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."То, что происходит на Украине, не ограничивается ее пределами. До тех пор, пока проактивной международной дипломатии предпочитают агрессивную геополитику, даже многообещающие перспективы на будущее могут превратиться в мрачную пустоту", — говорится в материале.Издание отмечает, что конфликт на Украине не только можно было предотвратить — были возможности для более мирного будущего, которое было сознательно разрушено, потому что не вписывалось в планы западных неоконсерваторов в отношении Киева.В прошлый четверг в Париже прошла встреча участников "коалиции желающих" в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.

