https://ria.ru/20250908/ukraina-2040493478.html

На Западе раскрыли истинный план "коалиции желающих" по Украине

На Западе раскрыли истинный план "коалиции желающих" по Украине - РИА Новости, 08.09.2025

На Западе раскрыли истинный план "коалиции желающих" по Украине

Европейские союзники Киева хотят получить место среди основных участников процесса урегулирования конфликта, чтобы не понести репутационных потерь, пишет... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T17:27:00+03:00

2025-09-08T17:27:00+03:00

2025-09-08T17:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

европа

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_0:350:2936:2001_1920x0_80_0_0_6e848b580169dd81b7e14c0af8df13d9.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Европейские союзники Киева хотят получить место среди основных участников процесса урегулирования конфликта, чтобы не понести репутационных потерь, пишет специалист по России и Восточной Европе Бетани Эллиотт в статье для UnHerd."Коалиция желающих" сосредоточилась не столько на поиске действенных решений для будущей безопасности Украины, сколько на том, чтобы застолбить за Европой место важного участника мирных переговоров", — говорится в публикации.Автор также отмечает, что если на Украине появятся не европейские миротворцы, а например, под эгидой ООН, то это станет серьезным ударом по престижу лидеров Старого света.На прошлой неделе в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский президент заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250908/ulovka-2040368851.html

https://ria.ru/20250908/ukraina-2040354433.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, оон