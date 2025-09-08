Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли истинный план "коалиции желающих" по Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 08.09.2025
На Западе раскрыли истинный план "коалиции желающих" по Украине
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Европейские союзники Киева хотят получить место среди основных участников процесса урегулирования конфликта, чтобы не понести репутационных потерь, пишет специалист по России и Восточной Европе Бетани Эллиотт в статье для UnHerd."Коалиция желающих" сосредоточилась не столько на поиске действенных решений для будущей безопасности Украины, сколько на том, чтобы застолбить за Европой место важного участника мирных переговоров", — говорится в публикации.Автор также отмечает, что если на Украине появятся не европейские миротворцы, а например, под эгидой ООН, то это станет серьезным ударом по престижу лидеров Старого света.На прошлой неделе в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский президент заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
На Западе раскрыли истинный план "коалиции желающих" по Украине

UnHerd: коалиция желающих опасается репутационных потерь из-за Украины

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Европейские союзники Киева хотят получить место среди основных участников процесса урегулирования конфликта, чтобы не понести репутационных потерь, пишет специалист по России и Восточной Европе Бетани Эллиотт в статье для UnHerd.
"Коалиция желающих" сосредоточилась не столько на поиске действенных решений для будущей безопасности Украины, сколько на том, чтобы застолбить за Европой место важного участника мирных переговоров", — говорится в публикации.
Автор также отмечает, что если на Украине появятся не европейские миротворцы, а например, под эгидой ООН, то это станет серьезным ударом по престижу лидеров Старого света.
На прошлой неделе в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский президент заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.
В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
