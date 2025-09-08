https://ria.ru/20250908/ukraina-2040467602.html

Сын Трампа назвал пользователей соцсетей с украинскими флагами клоунами

Сын Трампа назвал пользователей соцсетей с украинскими флагами клоунами - РИА Новости, 08.09.2025

Сын Трампа назвал пользователей соцсетей с украинскими флагами клоунами

Сын президента США Дональд Трамп-младший назвал клоунами пользователей соцсетей, которые для демонстрации поддержки Киеву ставят в своих профилях украинские... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T16:22:00+03:00

2025-09-08T16:22:00+03:00

2025-09-08T16:22:00+03:00

в мире

сша

киев

украина

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974564865_191:96:3072:1717_1920x0_80_0_0_6e8525941b284a2b21d24864095fb80c.jpg

ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший назвал клоунами пользователей соцсетей, которые для демонстрации поддержки Киеву ставят в своих профилях украинские флаги. "Странно, но все клоуны с украинскими флагами в своих профилях также молчат на эту тему", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Так он ответил пользователю, который показал статистику по результатам поиска по запросу "Ирина Заруцкая" на сайте New York Times, где сюжетов о девушке не оказалось. Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая была убита в ходе атаки бездомного в поезде в Северной Каролине в США. Согласно релизу местной полиции, подозреваемым в нападении является 34-летний Декарлос Браун-младший. По данным правоохранителей, он был доставлен в медучреждение с травмами, полученными во время инцидента, не представляющими угрозы для жизни.

https://ria.ru/20250906/ssha-2040184641.html

сша

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, киев, украина, дональд трамп