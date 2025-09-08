https://ria.ru/20250908/ukraina-2040467602.html
Сын Трампа назвал пользователей соцсетей с украинскими флагами клоунами
ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший назвал клоунами пользователей соцсетей, которые для демонстрации поддержки Киеву ставят в своих профилях украинские флаги. "Странно, но все клоуны с украинскими флагами в своих профилях также молчат на эту тему", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Так он ответил пользователю, который показал статистику по результатам поиска по запросу "Ирина Заруцкая" на сайте New York Times, где сюжетов о девушке не оказалось. Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая была убита в ходе атаки бездомного в поезде в Северной Каролине в США. Согласно релизу местной полиции, подозреваемым в нападении является 34-летний Декарлос Браун-младший. По данным правоохранителей, он был доставлен в медучреждение с травмами, полученными во время инцидента, не представляющими угрозы для жизни.
