Президент Бразилии высказался об урегулировании конфликта на Украине

2025-09-08T15:38:00+03:00

2025-09-08T15:38:00+03:00

2025-09-08T15:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

бразилия

украина

брикс

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Урегулирование на Украине должно учитывать законные интересы всех сторон, касающиеся вопросов безопасности, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе созванного по его инициативе внеочередного онлайн-саммита БРИКС."Касаемо Украины, необходимо проложить дорогу к реалистичной (концепции - ред.) урегулирования, которая бы учитывала законные интересы в сфере безопасности всех сторон", - заявил Лула да Силва.

бразилия

украина

в мире, бразилия, украина, брикс