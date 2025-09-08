https://ria.ru/20250908/ukraina-2040454118.html
Президент Бразилии высказался об урегулировании конфликта на Украине
Президент Бразилии высказался об урегулировании конфликта на Украине
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Урегулирование на Украине должно учитывать законные интересы всех сторон, касающиеся вопросов безопасности, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе созванного по его инициативе внеочередного онлайн-саммита БРИКС."Касаемо Украины, необходимо проложить дорогу к реалистичной (концепции - ред.) урегулирования, которая бы учитывала законные интересы в сфере безопасности всех сторон", - заявил Лула да Силва.
Президент Бразилии высказался об урегулировании конфликта на Украине
