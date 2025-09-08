Рейтинг@Mail.ru
Президент Бразилии высказался об урегулировании конфликта на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 08.09.2025 (обновлено: 15:45 08.09.2025)
Президент Бразилии высказался об урегулировании конфликта на Украине
Президент Бразилии высказался об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 08.09.2025
Президент Бразилии высказался об урегулировании конфликта на Украине
Урегулирование на Украине должно учитывать законные интересы всех сторон, касающиеся вопросов безопасности, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Урегулирование на Украине должно учитывать законные интересы всех сторон, касающиеся вопросов безопасности, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе созванного по его инициативе внеочередного онлайн-саммита БРИКС."Касаемо Украины, необходимо проложить дорогу к реалистичной (концепции - ред.) урегулирования, которая бы учитывала законные интересы в сфере безопасности всех сторон", - заявил Лула да Силва.
Президент Бразилии высказался об урегулировании конфликта на Украине

Лула да Силва: урегулирование на Украине должно учитывать интересы всех сторон

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Лула Инасио да Силва
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Урегулирование на Украине должно учитывать законные интересы всех сторон, касающиеся вопросов безопасности, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе созванного по его инициативе внеочередного онлайн-саммита БРИКС.
"Касаемо Украины, необходимо проложить дорогу к реалистичной (концепции - ред.) урегулирования, которая бы учитывала законные интересы в сфере безопасности всех сторон", - заявил Лула да Силва.
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Песков объяснил, почему Россия продолжает спецоперацию
