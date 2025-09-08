https://ria.ru/20250908/ukraina-2040373909.html

Лавров рассказал, что показал разговор Путина и Трампа на Аляске

Лавров рассказал, что показал разговор Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 08.09.2025

Лавров рассказал, что показал разговор Путина и Трампа на Аляске

Переговоры президентского уровня на Аляске показали понимание американским лидером Дональдом Трампом необходимости вести урегулирование кризиса на Украине на... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T10:49:00+03:00

2025-09-08T10:49:00+03:00

2025-09-08T10:58:00+03:00

в мире

аляска

украина

россия

сергей лавров

встреча путина и трампа на аляске

мгимо

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035890879_0:164:3268:2003_1920x0_80_0_0_ade780b726c209eaa94de44630d9dd8f.jpg

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Переговоры президентского уровня на Аляске показали понимание американским лидером Дональдом Трампом необходимости вести урегулирование кризиса на Украине на основе уважения национальных интересов всех участников конфликта, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Это, кстати сказать очень ярко показали переговоры на Аляске между президентами (Владимиром - ред.) Путиным и Трампом. Отличие этой администрации и от своих предшественников в период правления (Джо - ред.) Байдена, и от многих европейских так называемых лидеров заключается в том, что они не только готовы слушать, они готовы слышать, и разговор в Анкоридже показал, в том числе, и понимание президентом Трампом, его командой необходимости решать все вопросы, включая украинский кризис, на основе уважения законных национальных интересов всех участников, включая, в случае с Украиной, устранение первопричин возникновения этого кризиса", - отметил Лавров, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО.

https://ria.ru/20250820/front-2036391335.html

аляска

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, аляска, украина, россия, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске, мгимо, дональд трамп