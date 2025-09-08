Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, что показал разговор Путина и Трампа на Аляске
10:49 08.09.2025 (обновлено: 10:58 08.09.2025)
Лавров рассказал, что показал разговор Путина и Трампа на Аляске
Лавров рассказал, что показал разговор Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Переговоры президентского уровня на Аляске показали понимание американским лидером Дональдом Трампом необходимости вести урегулирование кризиса на Украине на основе уважения национальных интересов всех участников конфликта, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Это, кстати сказать очень ярко показали переговоры на Аляске между президентами (Владимиром - ред.) Путиным и Трампом. Отличие этой администрации и от своих предшественников в период правления (Джо - ред.) Байдена, и от многих европейских так называемых лидеров заключается в том, что они не только готовы слушать, они готовы слышать, и разговор в Анкоридже показал, в том числе, и понимание президентом Трампом, его командой необходимости решать все вопросы, включая украинский кризис, на основе уважения законных национальных интересов всех участников, включая, в случае с Украиной, устранение первопричин возникновения этого кризиса", - отметил Лавров, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО.
Лавров рассказал, что показал разговор Путина и Трампа на Аляске

© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Переговоры президентского уровня на Аляске показали понимание американским лидером Дональдом Трампом необходимости вести урегулирование кризиса на Украине на основе уважения национальных интересов всех участников конфликта, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это, кстати сказать очень ярко показали переговоры на Аляске между президентами (Владимиром - ред.) Путиным и Трампом. Отличие этой администрации и от своих предшественников в период правления (Джо - ред.) Байдена, и от многих европейских так называемых лидеров заключается в том, что они не только готовы слушать, они готовы слышать, и разговор в Анкоридже показал, в том числе, и понимание президентом Трампом, его командой необходимости решать все вопросы, включая украинский кризис, на основе уважения законных национальных интересов всех участников, включая, в случае с Украиной, устранение первопричин возникновения этого кризиса", - отметил Лавров, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Новый фронт: что увезли из США Путин и Зеленский
20 августа, 08:00
 
