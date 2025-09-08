https://ria.ru/20250908/ukraina-2040362277.html

В Сумской области начались аварийные отключения света

Аварийные отключения света зафиксированы в Шостке Сумской области на севере Украины после взрывов, сообщает украинское издание "Страна.ua".

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Аварийные отключения света зафиксированы в Шостке Сумской области на севере Украины после взрывов, сообщает украинское издание "Страна.ua". Накануне вечером украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Сумах. "В Шостке Сумской области… начались аварийные отключения света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Других подробностей не приводится.

