В Сумской области начались аварийные отключения света
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:00 08.09.2025
В Сумской области начались аварийные отключения света
В Сумской области начались аварийные отключения света - РИА Новости, 08.09.2025
В Сумской области начались аварийные отключения света
Аварийные отключения света зафиксированы в Шостке Сумской области на севере Украины после взрывов, сообщает украинское издание "Страна.ua".
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Аварийные отключения света зафиксированы в Шостке Сумской области на севере Украины после взрывов, сообщает украинское издание "Страна.ua". Накануне вечером украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Сумах. "В Шостке Сумской области… начались аварийные отключения света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Других подробностей не приводится.
сумская область
украина
В Сумской области начались аварийные отключения света

В Шостке Сумской области начались аварийные отключения света после взрывов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Аварийные отключения света зафиксированы в Шостке Сумской области на севере Украины после взрывов, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Накануне вечером украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Сумах.
"В Шостке Сумской области… начались аварийные отключения света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Других подробностей не приводится.
