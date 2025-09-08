https://ria.ru/20250908/ukraina-2040362277.html
В Сумской области начались аварийные отключения света
В Сумской области начались аварийные отключения света - РИА Новости, 08.09.2025
В Сумской области начались аварийные отключения света
Аварийные отключения света зафиксированы в Шостке Сумской области на севере Украины после взрывов, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T10:00:00+03:00
2025-09-08T10:00:00+03:00
2025-09-08T10:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0d405a918f04fb3942c2d2307520baee.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Аварийные отключения света зафиксированы в Шостке Сумской области на севере Украины после взрывов, сообщает украинское издание "Страна.ua". Накануне вечером украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Сумах. "В Шостке Сумской области… начались аварийные отключения света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Других подробностей не приводится.
https://ria.ru/20250908/ukraina-2040353727.html
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_329:0:2500:1628_1920x0_80_0_0_48324412c43ddc909c00c7245c787a5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина
В Сумской области начались аварийные отключения света
В Шостке Сумской области начались аварийные отключения света после взрывов