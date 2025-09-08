https://ria.ru/20250908/ukraina-2040354433.html

"Полный абсурд". В США набросились на Макрона и Стармера из-за Украины

Политика президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, направленная на поддержку Украины, выглядит нелепой на фоне... РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Политика президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, направленная на поддержку Украины, выглядит нелепой на фоне проблем в их собственных государствах, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Великобритания и Франция становятся неплатежеспособными, скоро они не смогут финансово обеспечивать себя. Люди, управляющие этими странами, не заботятся об интересах своих народов. Теперь эти же люди продвигают идею о том, что они должны выиграть войну на Украине. Полный абсурд!" — написал он.На 10 сентября во Франции запланировано проведение масштабных акций под лозунгом "Заблокируем всё". Люди намерены выступить против мер бюджетной экономии действующего правительства премьера Франсуа Байру. Ранее телеканал BFMTV сообщил, что, по данным внутренней разведки, на протесты могут выйти сто тысяч человек.В то же время Британию последние месяцы захлестывают анитимигрантские и пропалестинские акции протеста, перерастающие порой в беспорядки.На прошлой неделе в Париже под председательством Стармера и Макрона прошла встреча участников так называемой коалиции желающих. Французский президент заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.

2025

