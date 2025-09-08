Рейтинг@Mail.ru
Российские войска нанесли удар по самой мощной ТЭС в Киевской области - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:00 08.09.2025 (обновлено: 11:07 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/ukraina-2040353727.html
Российские войска нанесли удар по самой мощной ТЭС в Киевской области
Российские войска нанесли удар по самой мощной ТЭС в Киевской области - РИА Новости, 08.09.2025
Российские войска нанесли удар по самой мощной ТЭС в Киевской области
Российские войска поразили самую мощную электростанцию в Киевской области, заявил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T09:00:00+03:00
2025-09-08T11:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
сергей лебедев
житомирская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992559578_0:113:1600:1013_1920x0_80_0_0_57eb6926db3ec0e13d520fea89e9516e.jpg
ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Российские войска поразили самую мощную электростанцию в Киевской области, заявил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Сообщают, что прилетело по Трипольской ТЭС. В Киевской области и в Киеве массовые отключения электроэнергии. Удар был массовым, местные жители насчитали около семи взрывов", — сказал он.Минувшей ночью воздушную тревогу объявляли в Киеве, Киевской, Сумской и Житомирской областях.Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве, Сумах, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250907/udar-2040283699.html
https://ria.ru/20250907/vpk-2040270414.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
киевская область
житомирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992559578_0:0:1588:1191_1920x0_80_0_0_331820c940eba2c19b24bce53688530b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, киевская область, сергей лебедев, житомирская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Сергей Лебедев, Житомирская область, Вооруженные силы Украины
Российские войска нанесли удар по самой мощной ТЭС в Киевской области

ВС РФ нанесли массированный удар по Трипольской ТЭС в районе Киева

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Российские войска поразили самую мощную электростанцию в Киевской области, заявил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Сообщают, что прилетело по Трипольской ТЭС. В Киевской области и в Киеве массовые отключения электроэнергии. Удар был массовым, местные жители насчитали около семи взрывов", — сказал он.
Ударный БПЛА Герань - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
ВС России поразили предприятие ВПК на окраине Киева
Вчера, 15:11

Трипольскую ТЭС ввели в эксплуатацию в 1969 году, она расположена на берегу Днепра в 13 километрах от Киева. ТЭС генерировала около 57% всей энергии, которую потребляли предприятия в регионе, и являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии на Украине, обеспечивая Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Минувшей ночью воздушную тревогу объявляли в Киеве, Киевской, Сумской и Житомирской областях.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве, Сумах, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Минобороны рассказало о массированном ударе по объектам ВПК Украины
Вчера, 12:42
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевКиевская областьСергей ЛебедевЖитомирская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала