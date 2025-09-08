Российские войска нанесли удар по самой мощной ТЭС в Киевской области
ВС РФ нанесли массированный удар по Трипольской ТЭС в районе Киева
Сотрудники пожарной службы Украины
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Российские войска поразили самую мощную электростанцию в Киевской области, заявил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Сообщают, что прилетело по Трипольской ТЭС. В Киевской области и в Киеве массовые отключения электроэнергии. Удар был массовым, местные жители насчитали около семи взрывов", — сказал он.
Трипольскую ТЭС ввели в эксплуатацию в 1969 году, она расположена на берегу Днепра в 13 километрах от Киева. ТЭС генерировала около 57% всей энергии, которую потребляли предприятия в регионе, и являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии на Украине, обеспечивая Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.
Минувшей ночью воздушную тревогу объявляли в Киеве, Киевской, Сумской и Житомирской областях.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве, Сумах, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
