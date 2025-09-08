https://ria.ru/20250908/ukraina-2040353727.html

Российские войска нанесли удар по самой мощной ТЭС в Киевской области

2025-09-08
Российские войска поразили самую мощную электростанцию в Киевской области, заявил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Российские войска поразили самую мощную электростанцию в Киевской области, заявил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Сообщают, что прилетело по Трипольской ТЭС. В Киевской области и в Киеве массовые отключения электроэнергии. Удар был массовым, местные жители насчитали около семи взрывов", — сказал он.Минувшей ночью воздушную тревогу объявляли в Киеве, Киевской, Сумской и Житомирской областях.Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве, Сумах, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

