Рогов заявил, что число желающих отправить войска на Украину поубавилось
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:42 08.09.2025 (обновлено: 13:01 08.09.2025)
Рогов заявил, что число желающих отправить войска на Украину поубавилось
Рогов заявил, что число желающих отправить войска на Украину поубавилось - РИА Новости, 08.09.2025
Рогов заявил, что число желающих отправить войска на Украину поубавилось
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 08.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось, хотя президент Франции Эммануэль Макрон и называл 26 стран, среди которых участники "коалиции желающих" (Франция, Британия, ФРГ, Италия, Нидерланды, Финляндия, Дания, Бельгия, Канада и другие), но заявление президента России Владимира Путина стало для властей многих государств "отрезвляющим душем." Ранее Макрон сообщал, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркнул, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. "Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем. Число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось. Это видно по череде заявлений западных стран и их сателлитов, которые публично открестились от идеи Макрона", — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, отправка войск западного контингента станет провокацией, на которую Россия будет вынуждена ответить.
Рогов заявил, что число желающих отправить войска на Украину поубавилось

Рогов: число желающих отправить войска на Украину убавилось после слов Путина

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось, хотя президент Франции Эммануэль Макрон и называл 26 стран, среди которых участники "коалиции желающих" (Франция, Британия, ФРГ, Италия, Нидерланды, Финляндия, Дания, Бельгия, Канада и другие), но заявление президента России Владимира Путина стало для властей многих государств "отрезвляющим душем."
Ранее Макрон сообщал, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркнул, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
"Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем. Число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось. Это видно по череде заявлений западных стран и их сателлитов, которые публично открестились от идеи Макрона", — сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, отправка войск западного контингента станет провокацией, на которую Россия будет вынуждена ответить.
