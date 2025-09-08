Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, что инструкторы не хотели обучать мобилизованных в ВСУ - РИА Новости, 08.09.2025
05:36 08.09.2025
Пленный рассказал, что инструкторы не хотели обучать мобилизованных в ВСУ
Пленный рассказал, что инструкторы не хотели обучать мобилизованных в ВСУ - РИА Новости, 08.09.2025
Пленный рассказал, что инструкторы не хотели обучать мобилизованных в ВСУ
Инструкторы на полигоне в Черниговской области Украины не хотели обучать мобилизованных в ВСУ, считая их обреченными на смерть, рассказал РИА Новости пленный... РИА Новости, 08.09.2025
КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Инструкторы на полигоне в Черниговской области Украины не хотели обучать мобилизованных в ВСУ, считая их обреченными на смерть, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий Дмитрий Хвостик. "Инструкторы некоторые говорили: "Вы едете - чего вас учить, вы всё равно в мешках приедете", - рассказал пленный. По его словам, учебный центр ВСУ "Десна", который находится в Черниговской области, является худшим на Украине. "Раньше, при советском времени, "Десна" считалась самым элитным воинским участком, потому что там были все рода войск. На данный момент, наверное, когда началась вся эта мобилизация, это самая худшая учебка, которая вообще есть на Украине", - объяснил пленный.
КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Инструкторы на полигоне в Черниговской области Украины не хотели обучать мобилизованных в ВСУ, считая их обреченными на смерть, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий Дмитрий Хвостик.
"Инструкторы некоторые говорили: "Вы едете - чего вас учить, вы всё равно в мешках приедете", - рассказал пленный.
По его словам, учебный центр ВСУ "Десна", который находится в Черниговской области, является худшим на Украине.
"Раньше, при советском времени, "Десна" считалась самым элитным воинским участком, потому что там были все рода войск. На данный момент, наверное, когда началась вся эта мобилизация, это самая худшая учебка, которая вообще есть на Украине", - объяснил пленный.
