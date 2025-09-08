https://ria.ru/20250908/ukraina-2040341535.html

Пленный рассказал, что инструкторы не хотели обучать мобилизованных в ВСУ

Пленный рассказал, что инструкторы не хотели обучать мобилизованных в ВСУ - РИА Новости, 08.09.2025

Пленный рассказал, что инструкторы не хотели обучать мобилизованных в ВСУ

Инструкторы на полигоне в Черниговской области Украины не хотели обучать мобилизованных в ВСУ, считая их обреченными на смерть, рассказал РИА Новости пленный... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T05:36:00+03:00

2025-09-08T05:36:00+03:00

2025-09-08T05:36:00+03:00

в мире

черниговская область

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9139f8f85ed7951bcab11edd51e8ee97.jpg

КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Инструкторы на полигоне в Черниговской области Украины не хотели обучать мобилизованных в ВСУ, считая их обреченными на смерть, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий Дмитрий Хвостик. "Инструкторы некоторые говорили: "Вы едете - чего вас учить, вы всё равно в мешках приедете", - рассказал пленный. По его словам, учебный центр ВСУ "Десна", который находится в Черниговской области, является худшим на Украине. "Раньше, при советском времени, "Десна" считалась самым элитным воинским участком, потому что там были все рода войск. На данный момент, наверное, когда началась вся эта мобилизация, это самая худшая учебка, которая вообще есть на Украине", - объяснил пленный.

https://ria.ru/20250908/ukraina-2040330811.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черниговская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, черниговская область, украина, вооруженные силы украины