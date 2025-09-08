https://ria.ru/20250908/ukraina-2040341535.html
Пленный рассказал, что инструкторы не хотели обучать мобилизованных в ВСУ
Пленный рассказал, что инструкторы не хотели обучать мобилизованных в ВСУ - РИА Новости, 08.09.2025
Пленный рассказал, что инструкторы не хотели обучать мобилизованных в ВСУ
Инструкторы на полигоне в Черниговской области Украины не хотели обучать мобилизованных в ВСУ, считая их обреченными на смерть, рассказал РИА Новости пленный... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T05:36:00+03:00
2025-09-08T05:36:00+03:00
2025-09-08T05:36:00+03:00
в мире
черниговская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9139f8f85ed7951bcab11edd51e8ee97.jpg
КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Инструкторы на полигоне в Черниговской области Украины не хотели обучать мобилизованных в ВСУ, считая их обреченными на смерть, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий Дмитрий Хвостик. "Инструкторы некоторые говорили: "Вы едете - чего вас учить, вы всё равно в мешках приедете", - рассказал пленный. По его словам, учебный центр ВСУ "Десна", который находится в Черниговской области, является худшим на Украине. "Раньше, при советском времени, "Десна" считалась самым элитным воинским участком, потому что там были все рода войск. На данный момент, наверное, когда началась вся эта мобилизация, это самая худшая учебка, которая вообще есть на Украине", - объяснил пленный.
https://ria.ru/20250908/ukraina-2040330811.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черниговская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_3f0e54f05680fe2fdaad697729656866.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черниговская область, украина, вооруженные силы украины
В мире, Черниговская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, что инструкторы не хотели обучать мобилизованных в ВСУ
Инструкторы ВСУ не хотели обучать обреченных на гибель украинских солдат