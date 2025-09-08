https://ria.ru/20250908/ukraina-2040341004.html

"Тревожные звоночки": в США рассказали, что пытаются сделать с Украиной

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Некоторые политические силы на Украине и в других странах, поддерживающих киевский режим, начали осознавать бесперспективность дальнейшей борьбы, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано.“Я думаю, многие из них понимают, что Украина находится в действительно серьезной беде. Я бы предположил, что некоторые из них, включая Зеленского, все еще верят, что могут изменить ситуацию в свою пользу. <…> Если послушать их разговоры, они все еще продвигают планы и стратегии о том, как спасти Украину”, — сказал он.Как подчеркнул Миршаймер, хорошим примером этого может послужить недавняя встреча союзников Украины в Париже. По словам эксперта, у них создается впечатление, что эту страну якобы можно вытащить из сложившегося кризиса."Лично мне трудно понять, как украинцы не видят тревожные звоночки", — подытожил Миршаймер.Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла 4 сентября в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что участники встречи договорились о цели усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и после окончания конфликта больше не смогла стать объектом для атаки.

