"Тревожные звоночки": в США рассказали, что пытаются сделать с Украиной - РИА Новости, 08.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 08.09.2025 (обновлено: 10:01 08.09.2025)
"Тревожные звоночки": в США рассказали, что пытаются сделать с Украиной
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Некоторые политические силы на Украине и в других странах, поддерживающих киевский режим, начали осознавать бесперспективность дальнейшей борьбы, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано.“Я думаю, многие из них понимают, что Украина находится в действительно серьезной беде. Я бы предположил, что некоторые из них, включая Зеленского, все еще верят, что могут изменить ситуацию в свою пользу. &lt;…&gt; Если послушать их разговоры, они все еще продвигают планы и стратегии о том, как спасти Украину”, — сказал он.Как подчеркнул Миршаймер, хорошим примером этого может послужить недавняя встреча союзников Украины в Париже. По словам эксперта, у них создается впечатление, что эту страну якобы можно вытащить из сложившегося кризиса."Лично мне трудно понять, как украинцы не видят тревожные звоночки", — подытожил Миршаймер.Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла 4 сентября в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что участники встречи договорились о цели усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и после окончания конфликта больше не смогла стать объектом для атаки.
Профессор Миршаймер: на Украине понимают бессмысленность борьбы с Россией

© AP Photo / Ludovic MarinВстреча "коалиции желающих" в Париже
Встреча коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Встреча "коалиции желающих" в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Некоторые политические силы на Украине и в других странах, поддерживающих киевский режим, начали осознавать бесперспективность дальнейшей борьбы, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано.
“Я думаю, многие из них понимают, что Украина находится в действительно серьезной беде. Я бы предположил, что некоторые из них, включая Зеленского, все еще верят, что могут изменить ситуацию в свою пользу. <…> Если послушать их разговоры, они все еще продвигают планы и стратегии о том, как спасти Украину”, — сказал он.
Участники акции протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
"Мало не покажется": экс-премьер Украины рассказал, что ожидает Киев
01:03
Как подчеркнул Миршаймер, хорошим примером этого может послужить недавняя встреча союзников Украины в Париже. По словам эксперта, у них создается впечатление, что эту страну якобы можно вытащить из сложившегося кризиса.
"Лично мне трудно понять, как украинцы не видят тревожные звоночки", — подытожил Миршаймер.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла 4 сентября в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что участники встречи договорились о цели усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и после окончания конфликта больше не смогла стать объектом для атаки.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
На Западе отреагировали на новые дипломатические шаги России
03:18
 
