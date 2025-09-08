Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, что мобилизованных в ВСУ не научили стрелять - РИА Новости, 08.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
01:23 08.09.2025
Пленный рассказал, что мобилизованных в ВСУ не научили стрелять
Группу мобилизованных в ВСУ забрали на фронт без огневой подготовки, а еще часть украинских солдат отправили рыть окопы вместо окончания учебы, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик.
КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Группу мобилизованных в ВСУ забрали на фронт без огневой подготовки, а еще часть украинских солдат отправили рыть окопы вместо окончания учебы, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. "Тогда же один автобус поехал сразу на Сумы, а мы поехали на обучение уже в Черноморск (Одесская область) на роту огневой поддержки", - рассказал пленный По его словам, обучение проходило в том числе с использованием иностранного вооружения. Однако группу, где был Хвостик, отправили на фронт раньше положенного срока. "Я же номер расчета гранатометный, а гранатометы я уже увидел только в Сумах. Потому что нас забрали раньше, типа - вы не умеете стрелять, поэтому едьте копайте блиндажи", - добавил пленный.
КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Группу мобилизованных в ВСУ забрали на фронт без огневой подготовки, а еще часть украинских солдат отправили рыть окопы вместо окончания учебы, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик.
"Тогда же один автобус поехал сразу на Сумы, а мы поехали на обучение уже в Черноморск (Одесская область) на роту огневой поддержки", - рассказал пленный
По его словам, обучение проходило в том числе с использованием иностранного вооружения. Однако группу, где был Хвостик, отправили на фронт раньше положенного срока.
"Я же номер расчета гранатометный, а гранатометы я уже увидел только в Сумах. Потому что нас забрали раньше, типа - вы не умеете стрелять, поэтому едьте копайте блиндажи", - добавил пленный.
