Пленный рассказал, что мобилизованных в ВСУ не научили стрелять

Пленный рассказал, что мобилизованных в ВСУ не научили стрелять - РИА Новости, 08.09.2025

Пленный рассказал, что мобилизованных в ВСУ не научили стрелять

Группу мобилизованных в ВСУ забрали на фронт без огневой подготовки, а еще часть украинских солдат отправили рыть окопы вместо окончания учебы, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ.

2025-09-08T01:23:00+03:00

2025-09-08T01:23:00+03:00

2025-09-08T01:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сумы

черноморск

одесская область

вооруженные силы украины

КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Группу мобилизованных в ВСУ забрали на фронт без огневой подготовки, а еще часть украинских солдат отправили рыть окопы вместо окончания учебы, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. "Тогда же один автобус поехал сразу на Сумы, а мы поехали на обучение уже в Черноморск (Одесская область) на роту огневой поддержки", - рассказал пленный По его словам, обучение проходило в том числе с использованием иностранного вооружения. Однако группу, где был Хвостик, отправили на фронт раньше положенного срока. "Я же номер расчета гранатометный, а гранатометы я уже увидел только в Сумах. Потому что нас забрали раньше, типа - вы не умеете стрелять, поэтому едьте копайте блиндажи", - добавил пленный.

сумы

черноморск

одесская область

в мире, сумы, черноморск, одесская область, вооруженные силы украины