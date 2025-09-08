https://ria.ru/20250908/ukraina-2040330811.html
Пленный рассказал, что мобилизованных в ВСУ не научили стрелять
Пленный рассказал, что мобилизованных в ВСУ не научили стрелять
специальная военная операция на украине
КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Группу мобилизованных в ВСУ забрали на фронт без огневой подготовки, а еще часть украинских солдат отправили рыть окопы вместо окончания учебы, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. "Тогда же один автобус поехал сразу на Сумы, а мы поехали на обучение уже в Черноморск (Одесская область) на роту огневой поддержки", - рассказал пленный По его словам, обучение проходило в том числе с использованием иностранного вооружения. Однако группу, где был Хвостик, отправили на фронт раньше положенного срока. "Я же номер расчета гранатометный, а гранатометы я уже увидел только в Сумах. Потому что нас забрали раньше, типа - вы не умеете стрелять, поэтому едьте копайте блиндажи", - добавил пленный.
