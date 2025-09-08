https://ria.ru/20250908/ukraina-2040329851.html

"Мало не покажется": экс-премьер Украины рассказал, что ожидает Киев

Владимира Зеленского и его соратников может ожидать месть от затравленных граждан, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимира Зеленского и его соратников может ожидать месть от затравленных граждан, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале."Карательная система киевского режима сейчас сдерживает все протестные и мстительно-недовольные настроения, существующие внутри Украины. Но стоит только отпустить, знаете, сколько появится мстителей? <…> Киевскому режиму мало не покажется — всем тем, кто сейчас защищен полицией, СБУ и так далее", — написал он.При этом, подчеркнул политик, людей, настроенных против режима Зеленского, в стране огромное количество.Последние масштабные протесты на Украине произошли в конце июля после того, как Зеленский подписал законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. На фоне беспорядков Верховная рада срочно приняла другой документ, который якобы укрепляет независимость этих ведомств.

