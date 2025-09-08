https://ria.ru/20250908/udar-2040453938.html
МИД назвал удар ВСУ по детской площадке в Донецке преступлением
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Атака киевского режима по детской площадке открытого парка "Гулливер" в Донецке - очередное преднамеренное кровавое преступление укронацистов против мирного населения России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Преступный киевский режим продолжает совершать террористические акции против мирного населения и гражданских объектов российских регионов. Воскресным вечером ВСУ нанесли удар БПЛА по детской площадке в недавно открытом парке "Гулливер" в Донецке. Это очередное преднамеренное кровавое преступление укронацистов против мирного населения России", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД России. Она добавила, что удар был целенаправленно нанесен по детям и их родителям - очевидна нацеленность киевского режима на эскалацию вооруженного противостояния, срыв любых попыток мирного урегулирования. "Призываем международное сообщество дать адекватную оценку подобным бесчеловечным действиям засевшей в Киеве неонацистской хунты, которая продолжает их безнаказанно совершать, пользуясь безграничной поддержкой своих западных кураторов", - отметила Захарова. Она заключила, что Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку со стороны киевского режима, однако принципиальная приверженность Москвы конструктивному поиску путем мирного урегулирования через диалог остается неизменной.
