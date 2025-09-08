https://ria.ru/20250908/ubiystvo-2040554281.html

"Не случайно": в Раде набросились на Зеленского после убийства журналиста

"Не случайно": в Раде набросились на Зеленского после убийства журналиста - РИА Новости, 08.09.2025

"Не случайно": в Раде набросились на Зеленского после убийства журналиста

Убийство украинского журналиста Александра Тахтая не стало случайностью, оно напрямую связано с Владимиром Зеленским, заявил выехавший из страны депутат...

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Убийство украинского журналиста Александра Тахтая не стало случайностью, оно напрямую связано с Владимиром Зеленским, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети Х."Так режим Зеленского устраняет тех, кто представляет хоть малейшую угрозу, — тех, кто осмеливается написать хоть слово правды, слово объективности. Это не случайность. Это системная политика запугивания. В современной Украине на фронте гибнут не только солдаты, но и журналисты, общественные деятели и все, кто отказывается молчать", — написал он.Депутат подчеркнул, что власть главы киевского режима держится только на страхе и крови.Об убийстве в Александра Тахтая РИА Новости в субботу сообщили российские силовые структуры.Собеседник агентства отметил, что обозреватель расследовал дело о руководителях так называемой Сумской областной государственной администрации, полиции и ВСУ. Особо пристальное внимание со стороны украинских силовиков журналист привлек после публикации сведений о людях и фирмах, нажившихся на строительстве оборонительных укреплений в Сумской области.

украина

в мире, украина, владимир зеленский