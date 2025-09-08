https://ria.ru/20250908/turtsija-2040351116.html

В Турции возникли проблемы с соцсетями на фоне стычек оппозиции с полицией

В Турции возникли проблемы с соцсетями на фоне стычек оппозиции с полицией - РИА Новости, 08.09.2025

В Турции возникли проблемы с соцсетями на фоне стычек оппозиции с полицией

В Турции возникли проблемы с некоторыми соцсетями на фоне стычек оппозиции с полицией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T08:29:00+03:00

2025-09-08T08:29:00+03:00

2025-09-08T11:22:00+03:00

в мире

стамбул

россия

турция

экрем имамоглу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040354806_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cbbc6180cf9d67ab0c676c3859b35b5b.jpg

СТАМБУЛ, 8 сен — РИА Новости. В Турции возникли проблемы с некоторыми соцсетями на фоне стычек оппозиции с полицией, передает корреспондент РИА Новости.Примерно с полуночи в Стамбуле недоступны Telegram, Х, YouTube, Instagram*, Facebook* и WhatsApp. Проблемы наблюдаются при попытке подключения через разных операторов связи, как мобильного интернета, так и домашнего.В ночь на понедельник у здания стамбульского филиала Народно-республиканской партии возникли стычки между оппозиционерами и полицией. Власти ввели запрет до 11 сентября на митинги и демонстрации в шести районах города, в том числе центральных. Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил о начатом расследовании беспорядков и "провокационных" постов в соцсетях.Власти Турции пока не комментировали блокировки. Глава Верховного совета по радио и телевидению (RTÜK) Эбубекир Шахин заявил, что СМИ, чьи публикации вредят общественной безопасности, грозит блокировка вплоть до аннулирования лицензии на вещание.Второго сентября 45-й суд Стамбула признал недействительными результаты конгресса стамбульского отделения CHP, проведенного осенью 2023 года. Его главу Озгюра Челика и других руководителей отстранили от должности. Партия вывела из своих рядов Гюрселя Текина, назначенного временным управляющим. Суд арестовал в августе префекта центрального района Стамбула Бейоглу Инана Гюнея, он стал девятым арестованным главой района мегаполиса — в их отношении возбуждены дела в связи с обвинениями в коррупции, взяточничестве и совершении других преступлений.Под стражей с марта остается и отстраненный от должности мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Его адвокаты в апреле подали апелляцию на его арест, суд ее отклонил и продлил арест.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250716/turtsiya-2029493426.html

стамбул

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столкновение демонстрантов с полицией в Турции Столкновение демонстрантов с полицией в Турции 2025-09-08T08:29 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, стамбул, россия, турция, экрем имамоглу