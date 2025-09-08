https://ria.ru/20250908/tsb-2040083697.html

Четыре сценария: к чему готовится Центробанк

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. В преддверии заседания по ключевой ставке ЦБ оценил состояние российской экономики и дал прогнозы на будущее. Несмотря на уверенный рост ВВП, регулятор пока не собирается "отпускать вожжи". Вместе с тем денежно-кредитная политика постепенно дает плоды. О главном — в материале РИА Новости.Пути развитияРешение по ключевой ставке ждут в середине сентября, а пока ЦБ оценил траекторию развития экономики и представил проект основных направлений денежно-кредитной политики (ДКП).В приоритете — обеспечение ценовой стабильности, что, в свою очередь, служит условием устойчивого экономического роста. Таргет остается на уровне четырех процентов, по крайней мере до 2029-го. Если же все пойдет хорошо, целевой показатель могут и снизить.При базовом развитии событий, прогнозирует регулятор, темп роста ВВП замедлится до одного-двух процентов в текущем году, 0,5,-1,5 в 2026-м, а в 2027 и 2028 годах прирост составит 1,5-2,5%. Целевой инфляционный уровень зафиксируется с 2026-го, ключевая ставка будет снижаться: ее среднегодовой уровень опустится до 12-13% в 2026-м, до 7,5-8,5% — в 2027-м и 2028-м.Также ЦБ представил план действий еще в проинфляционном и рисковых вариантах.Первый сработает, если внутренний спрос вырастет, а предложение снизится из-за усиления санкций. В этом случае рост ВВП достигнет порядка одного-двух процентов в 2026-м, в 2027 году замедлится до 0,5-1,5%, а в 2028-м, как и в базовом сценарии, выйдет на 1,5-2,5%.Инфляция в этом случае зафиксируется на целевом уровне в четыре процента только в 2027-м. Тут ставка будет плавно снижаться, ее среднегодовой уровень прогнозируется 14-16% в 2026-м, 10,5-11,5% в 2027-м и 8,5%-9,5% в 2028-м.Рисковый же вариант предполагает значительное ухудшение внешних условий в следующем году. Если начнется мировой финансовый кризис и санкционное давление повысится, то ожидаемые цифры будет выглядеть так: минус 3,5% — минус 2,5% в 2026-м и минус два-три процента в 2027-м. С 2028 года начнется рост в два-три процента.В этом случае потребуется пересмотр бюджетного правила, исходя из более низких базовых цен на нефть: 45 долларов США за баррель в 2026-м и 40 долларов с 2027-го. Также предусмотрен переход к более жесткой ДКП: в среднем за 2026 год ключевая ставка составит 16-18%, 18-20% в 2027 году и только с приближением к таргету по инфляции в 2028-м опустится до 10-11%. Однако такой мрачный прогноз регулятор считает наименее вероятным из всех.Два-три процента ВВПТем не менее регулятор не исключает и четвертого, дезинфляционного, сценария. Это зависит от внутренних процессов — в частности, при более активном, чем в базовом сценарии, инвестировании в производство, при эффективном освоении средств и ускоренном росте совокупной факторной производительности.При таком варианте в 2026-м ВВП прибавит порядка 2,5-3,5%, в 2027-м — от двух до трех процентов и 1,5-2,5% в 2028-м, а ускорение роста реальных заработных плат не скажется серьезно на ценах из-за увеличения производительности труда.В результате годовая инфляция упадет до целевых значений уже в 2026-м и ЦБ сможет смягчить монетарную политику. Среднегодовая ключевая ставка в 2026-м окажется на уровне 10,5-11,5%, а с 2027-го зафиксируется на уровне 7,5-8,5%.Риски и вероятностиТаким образом, три из четырех сценариев предполагают сохранение жесткого курса, отмечает профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве России Надежда Капустина.Экономисты рассчитывают на постепенное смягчение условий уже на ближайшем заседании 12 сентября."Перед российской экономикой стоят серьезные вызовы. Бизнес все чаще признает основной проблемой высокую ставку", — замечает доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.Со своей стороны, Сбербанк ожидает увидеть ключевую ставку на уровне 14% уже до конца года, сообщил глава банка Герман Греф в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ)."Достаточно ли это для того, чтобы экономика стала оживать? На наш взгляд, недостаточно, и при текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже", — добавил он.Тем не менее, несмотря на высокий уровень ставок, владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря считает, что экономика адаптировалась, а бюджет, как и потребительский сектор, "дает уверенную опору"."Но в условиях долгой и дорогой ликвидности давление на инвестиции бизнеса остается очень мощным. Это замедляет рост в отдельных отраслях", — указывает он.В целом эксперты считают снижение ставки к концу года до 14-15% вполне возможным, а при благоприятных условиях можно ожидать и 13%. И решение ЦБ на сентябрьском заседании задаст траекторию.

