Трамп выразил соболезнования семье убитой украинской беженки - РИА Новости, 08.09.2025
23:47 08.09.2025
Трамп выразил соболезнования семье убитой украинской беженки
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье украинской беженки Ирины Заруцкой, убитой во время поездки на легкорельсовом транспорте города Шарлотт, РИА Новости, 08.09.2025
в мире
сша
шарлотт
северная каролина
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье украинской беженки Ирины Заруцкой, убитой во время поездки на легкорельсовом транспорте города Шарлотт, Северная Каролина. Ранее американские СМИ опубликовали видео, на котором виден момент якобы нападения с перочиным ножом на 23-летнюю Заруцкую в общественном транспорте. Подозреваемым считается темнокожий американец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление, на его счету 14 арестов. "Хочу передать свою любовь и надежду семье", - заявил Трамп журналистам, говоря об инциденте.
сша
шарлотт
северная каролина
в мире, сша, шарлотт, северная каролина, дональд трамп
В мире, США, Шарлотт, Северная Каролина, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье украинской беженки Ирины Заруцкой, убитой во время поездки на легкорельсовом транспорте города Шарлотт, Северная Каролина.
Ранее американские СМИ опубликовали видео, на котором виден момент якобы нападения с перочиным ножом на 23-летнюю Заруцкую в общественном транспорте. Подозреваемым считается темнокожий американец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление, на его счету 14 арестов.
"Хочу передать свою любовь и надежду семье", - заявил Трамп журналистам, говоря об инциденте.
Трамп заявил, что кровь убитой украинки лежит на руках демократов
В мире, США, Шарлотт, Северная Каролина, Дональд Трамп
 
 
