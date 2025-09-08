https://ria.ru/20250908/tramp-2040556606.html

Трамп выразил соболезнования семье убитой украинской беженки

2025-09-08T23:47:00+03:00

ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье украинской беженки Ирины Заруцкой, убитой во время поездки на легкорельсовом транспорте города Шарлотт, Северная Каролина. Ранее американские СМИ опубликовали видео, на котором виден момент якобы нападения с перочиным ножом на 23-летнюю Заруцкую в общественном транспорте. Подозреваемым считается темнокожий американец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление, на его счету 14 арестов. "Хочу передать свою любовь и надежду семье", - заявил Трамп журналистам, говоря об инциденте.

в мире, сша, шарлотт, северная каролина, дональд трамп