Трамп заявил, что кровь убитой украинки лежит на руках демократов
08.09.2025
Трамп заявил, что кровь убитой украинки лежит на руках демократов
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки, убитой в августе в штате Северная Каролина, лежит на руках демократов из-за проводимой ими политики. "Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму, включая бывшего опозоренного губернатора и "желающего стать сенатором" Роя Купера", - написал он в социальной сети Truth Social. По словам президента, обвиняемый был "профессиональным преступником", которого ранее арестовывали и отпускали в общей сложности 14 раз. Ранее в августе газета New York Post сообщала, что бездомный напал с ножом на украинскую беженку в Северной Каролине, куда она приехала в поисках безопасной жизни, от полученных множественный ранений девушка скончалась. Уточнялось, что нападение произошло 22 августа в районе железнодорожной станции в городе Шарлотт. По данным полиции, украинке Ирине Заруцкой были нанесены множественные ножевые ранения. Согласно релизу местной полиции, подозреваемым в нападении является 34-летний Декарлос Браун-младший. По данным правоохранителей, он был доставлен в медучреждение с травмами, полученными во время инцидента, не представляющими угрозы для жизни. Как писала New York Post, подозреваемому в нападении было предъявлено обвинение в убийстве первой степени, он взят под стражу. Согласно судебным протоколам, полученным изданием, мужчину неоднократно арестовывали с 2011 года, в том числе за ограбление с применением опасного оружия. По данным СМИ, он отсидел пять лет в тюрьме, сейчас является бездомным.
Трамп заявил, что кровь убитой украинки лежит на руках демократов

Трамп: кровь убитой в Северной Каролине украинки лежит на руках демократов

ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки, убитой в августе в штате Северная Каролина, лежит на руках демократов из-за проводимой ими политики.
"Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму, включая бывшего опозоренного губернатора и "желающего стать сенатором" Роя Купера", - написал он в социальной сети Truth Social.
По словам президента, обвиняемый был "профессиональным преступником", которого ранее арестовывали и отпускали в общей сложности 14 раз.
Ранее в августе газета New York Post сообщала, что бездомный напал с ножом на украинскую беженку в Северной Каролине, куда она приехала в поисках безопасной жизни, от полученных множественный ранений девушка скончалась.
Уточнялось, что нападение произошло 22 августа в районе железнодорожной станции в городе Шарлотт. По данным полиции, украинке Ирине Заруцкой были нанесены множественные ножевые ранения.
Согласно релизу местной полиции, подозреваемым в нападении является 34-летний Декарлос Браун-младший. По данным правоохранителей, он был доставлен в медучреждение с травмами, полученными во время инцидента, не представляющими угрозы для жизни.
Как писала New York Post, подозреваемому в нападении было предъявлено обвинение в убийстве первой степени, он взят под стражу. Согласно судебным протоколам, полученным изданием, мужчину неоднократно арестовывали с 2011 года, в том числе за ограбление с применением опасного оружия. По данным СМИ, он отсидел пять лет в тюрьме, сейчас является бездомным.
