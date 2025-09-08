https://ria.ru/20250908/tramp-2040555287.html
Трамп заявил, что кровь убитой украинки лежит на руках демократов
Трамп заявил, что кровь убитой украинки лежит на руках демократов - РИА Новости, 08.09.2025
Трамп заявил, что кровь убитой украинки лежит на руках демократов
Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки, убитой в августе в штате Северная Каролина, лежит на руках демократов из-за проводимой ими... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T23:30:00+03:00
2025-09-08T23:30:00+03:00
2025-09-08T23:30:00+03:00
в мире
северная каролина
сша
шарлотт
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_f936bdc9da26c4509c4a944d6a18ce8a.jpg
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки, убитой в августе в штате Северная Каролина, лежит на руках демократов из-за проводимой ими политики. "Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму, включая бывшего опозоренного губернатора и "желающего стать сенатором" Роя Купера", - написал он в социальной сети Truth Social. По словам президента, обвиняемый был "профессиональным преступником", которого ранее арестовывали и отпускали в общей сложности 14 раз. Ранее в августе газета New York Post сообщала, что бездомный напал с ножом на украинскую беженку в Северной Каролине, куда она приехала в поисках безопасной жизни, от полученных множественный ранений девушка скончалась. Уточнялось, что нападение произошло 22 августа в районе железнодорожной станции в городе Шарлотт. По данным полиции, украинке Ирине Заруцкой были нанесены множественные ножевые ранения. Согласно релизу местной полиции, подозреваемым в нападении является 34-летний Декарлос Браун-младший. По данным правоохранителей, он был доставлен в медучреждение с травмами, полученными во время инцидента, не представляющими угрозы для жизни. Как писала New York Post, подозреваемому в нападении было предъявлено обвинение в убийстве первой степени, он взят под стражу. Согласно судебным протоколам, полученным изданием, мужчину неоднократно арестовывали с 2011 года, в том числе за ограбление с применением опасного оружия. По данным СМИ, он отсидел пять лет в тюрьме, сейчас является бездомным.
https://ria.ru/20250908/tramp-2040555041.html
https://ria.ru/20250829/tramp-2038408953.html
северная каролина
сша
шарлотт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_137:0:2360:1667_1920x0_80_0_0_1776d0edcd36a91441ab3db1d9aa182c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северная каролина, сша, шарлотт, дональд трамп
В мире, Северная Каролина, США, Шарлотт, Дональд Трамп
Трамп заявил, что кровь убитой украинки лежит на руках демократов
Трамп: кровь убитой в Северной Каролине украинки лежит на руках демократов
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки, убитой в августе в штате Северная Каролина, лежит на руках демократов из-за проводимой ими политики.
"Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму, включая бывшего опозоренного губернатора и "желающего стать сенатором" Роя Купера", - написал он в социальной сети Truth Social.
По словам президента, обвиняемый был "профессиональным преступником", которого ранее арестовывали и отпускали в общей сложности 14 раз.
Ранее в августе газета New York Post сообщала, что бездомный напал с ножом на украинскую беженку в Северной Каролине
, куда она приехала в поисках безопасной жизни, от полученных множественный ранений девушка скончалась.
Уточнялось, что нападение произошло 22 августа в районе железнодорожной станции в городе Шарлотт
. По данным полиции, украинке Ирине Заруцкой были нанесены множественные ножевые ранения.
Согласно релизу местной полиции, подозреваемым в нападении является 34-летний Декарлос Браун-младший. По данным правоохранителей, он был доставлен в медучреждение с травмами, полученными во время инцидента, не представляющими угрозы для жизни.
Как писала New York Post, подозреваемому в нападении было предъявлено обвинение в убийстве первой степени, он взят под стражу. Согласно судебным протоколам, полученным изданием, мужчину неоднократно арестовывали с 2011 года, в том числе за ограбление с применением опасного оружия. По данным СМИ, он отсидел пять лет в тюрьме, сейчас является бездомным.