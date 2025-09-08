https://ria.ru/20250908/tramp-2040555287.html

Трамп заявил, что кровь убитой украинки лежит на руках демократов

Трамп заявил, что кровь убитой украинки лежит на руках демократов - РИА Новости, 08.09.2025

Трамп заявил, что кровь убитой украинки лежит на руках демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки, убитой в августе в штате Северная Каролина, лежит на руках демократов из-за проводимой ими... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T23:30:00+03:00

2025-09-08T23:30:00+03:00

2025-09-08T23:30:00+03:00

в мире

северная каролина

сша

шарлотт

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_f936bdc9da26c4509c4a944d6a18ce8a.jpg

ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки, убитой в августе в штате Северная Каролина, лежит на руках демократов из-за проводимой ими политики. "Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму, включая бывшего опозоренного губернатора и "желающего стать сенатором" Роя Купера", - написал он в социальной сети Truth Social. По словам президента, обвиняемый был "профессиональным преступником", которого ранее арестовывали и отпускали в общей сложности 14 раз. Ранее в августе газета New York Post сообщала, что бездомный напал с ножом на украинскую беженку в Северной Каролине, куда она приехала в поисках безопасной жизни, от полученных множественный ранений девушка скончалась. Уточнялось, что нападение произошло 22 августа в районе железнодорожной станции в городе Шарлотт. По данным полиции, украинке Ирине Заруцкой были нанесены множественные ножевые ранения. Согласно релизу местной полиции, подозреваемым в нападении является 34-летний Декарлос Браун-младший. По данным правоохранителей, он был доставлен в медучреждение с травмами, полученными во время инцидента, не представляющими угрозы для жизни. Как писала New York Post, подозреваемому в нападении было предъявлено обвинение в убийстве первой степени, он взят под стражу. Согласно судебным протоколам, полученным изданием, мужчину неоднократно арестовывали с 2011 года, в том числе за ограбление с применением опасного оружия. По данным СМИ, он отсидел пять лет в тюрьме, сейчас является бездомным.

https://ria.ru/20250908/tramp-2040555041.html

https://ria.ru/20250829/tramp-2038408953.html

северная каролина

сша

шарлотт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, северная каролина, сша, шарлотт, дональд трамп