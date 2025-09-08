https://ria.ru/20250908/tramp-2040555041.html

Белый дом возложил на демократов вину за убийство украинки в США

ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа возложила на Демократическую партию вину за убийство украинской беженки в городе Шарлотт штата Северная Каролина. "Убийство в Шарлотт обнажает провалы демократов после освобождения профессионального преступника. Безумного монстра арестовывали снова и снова за насильственные преступления, совершаемые более десяти лет… Это стало нормой в городах, где правят демократы", - говорится в опубликованном сообщении Белого дома. В американской администрации добавили, что обвиняемый в убийстве украинки был отпущен по решению "судьи-демократа" после своего последнего ареста. "Всего несколько месяцев спустя он смог убить невинную женщину", - добавили в Белом доме. Ранее в августе газета New York Post сообщала, что бездомный напал с ножом на украинскую беженку в Северной Каролине, куда она приехала в поисках безопасной жизни, от полученных множественный ранений девушка скончалась. Уточнялось, что нападение произошло 22 августа в районе железнодорожной станции в городе Шарлотт. По данным полиции, украинке Ирине Заруцкой были нанесены множественные ножевые ранения. Согласно релизу местной полиции, подозреваемым в нападении является 34-летний Декарлос Браун-младший. По данным правоохранителей, он был доставлен в медучреждение с травмами, полученными во время инцидента, не представляющими угрозы для жизни. Как писала New York Post, подозреваемому в нападении было предъявлено обвинение в убийстве первой степени, он был взят под стражу. Согласно судебным протоколам, полученным изданием, мужчину неоднократно арестовывали с 2011 года, в том числе за ограбление с применением опасного оружия. По данным СМИ, он отсидел пять лет в тюрьме, сейчас является бездомным.

