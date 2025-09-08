Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что протестующих убрали от Белого дома - РИА Новости, 08.09.2025
22:07 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/tramp-2040549445.html
Трамп заявил, что протестующих убрали от Белого дома
Трамп заявил, что протестующих убрали от Белого дома - РИА Новости, 08.09.2025
Трамп заявил, что протестующих убрали от Белого дома
Президент США Дональд Трамп заявил, что протестующих убрали от Белого дома, хотя они там остаются. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T22:07:00+03:00
2025-09-08T22:07:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что протестующих убрали от Белого дома, хотя они там остаются. "У нас был голубой тент прямо на площади Лафайет, оказалось, что у них разрешение. Эти люди каким-то образом очень связаны с целями коммунизма. Мы довольно быстро его убрали. Хоть было и нелегко", - сказал Трамп на мероприятии в музее Библии, которое транслировал Белый дом. Корреспондент РИА Новости при этом убедился, что сам протест остался на месте, пропал только голубой тент.
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что протестующих убрали от Белого дома

Трамп заявил, что протестующих убрали с площади Лафайет перед Белым домом

ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что протестующих убрали от Белого дома, хотя они там остаются.
"У нас был голубой тент прямо на площади Лафайет, оказалось, что у них разрешение. Эти люди каким-то образом очень связаны с целями коммунизма. Мы довольно быстро его убрали. Хоть было и нелегко", - сказал Трамп на мероприятии в музее Библии, которое транслировал Белый дом.
Корреспондент РИА Новости при этом убедился, что сам протест остался на месте, пропал только голубой тент.
Трамп перечисляет деньги в фонд вице-президента Вэнса, сообщают СМИ
Вчера, 15:35
 
