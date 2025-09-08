https://ria.ru/20250908/tramp-2040549445.html

Трамп заявил, что протестующих убрали от Белого дома

Трамп заявил, что протестующих убрали от Белого дома - РИА Новости, 08.09.2025

Трамп заявил, что протестующих убрали от Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что протестующих убрали от Белого дома, хотя они там остаются. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T22:07:00+03:00

2025-09-08T22:07:00+03:00

2025-09-08T22:07:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040536638_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7d104b59589c89235f50a77491d6d206.jpg

ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что протестующих убрали от Белого дома, хотя они там остаются. "У нас был голубой тент прямо на площади Лафайет, оказалось, что у них разрешение. Эти люди каким-то образом очень связаны с целями коммунизма. Мы довольно быстро его убрали. Хоть было и нелегко", - сказал Трамп на мероприятии в музее Библии, которое транслировал Белый дом. Корреспондент РИА Новости при этом убедился, что сам протест остался на месте, пропал только голубой тент.

https://ria.ru/20250908/tramp-2040452626.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Было нелегко": Трамп заявил, что протестующих от Белого дома убрали "Было нелегко": Трамп заявил, что протестующих от Белого дома убрали 2025-09-08T22:07 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп