Трамп перечисляет деньги в фонд вице-президента Вэнса, сообщают СМИ - РИА Новости, 08.09.2025
15:35 08.09.2025
Трамп перечисляет деньги в фонд вице-президента Вэнса, сообщают СМИ
в мире
сша
дональд трамп
марко рубио
джеймс дэвид вэнс
ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перечисляет часть средств, собранных его политическими структурами, в фонд вице-президента Джей Ди Вэнса, что укрепляет позиции последнего на фоне дискуссий о нем как о возможном кандидате на президентских выборах 2028 года, сообщил в понедельник телеканал NBC со ссылкой на поступившие в его распоряжение финансовые документы. По данным отчетности, 5% поступлений через совместный комитет Trump National Committee JFC Inc. направляются в политический фонд Вэнса Working for Ohio. За май–июнь он получил около 245 тысяч долларов. "Эти средства помогают покрывать расходы на персонал и инфраструктуру, а также дают фонду Вэнса доступ к базе доноров Трампа", — отмечает NBC. Вэнс, которому 41 год, считается одним из возможных фаворитов на лидерство в Республиканской партии в 2028 году. Сам он подчеркивает, что сосредоточен на работе в администрации и подготовке к промежуточным выборам 2026 года. "Если я в итоге буду баллотироваться в 2028-м, я не считаю, что это гарантировано", — сказал вице-президент в интервью NBC. Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, назвал Вэнса своим "наиболее вероятным преемником", хотя и избегает прямого одобрения его будущей кампании. "Он делает отличную работу и, вероятно, на данный момент был бы фаворитом", — отметил ранее американский президент, добавив, что рассматривает и возможное сотрудничество Вэнса с госсекретарем Марко Рубио. NBC напоминает, что во время первого срока Трампа подобной схемы разделения сборов с вице-президентом не существовало. Нынешнее соглашение, по данным СМИ, позволило фонду Вэнса сократить долги и сохранить активную политическую команду.
сша
в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Джеймс Дэвид Вэнс
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перечисляет часть средств, собранных его политическими структурами, в фонд вице-президента Джей Ди Вэнса, что укрепляет позиции последнего на фоне дискуссий о нем как о возможном кандидате на президентских выборах 2028 года, сообщил в понедельник телеканал NBC со ссылкой на поступившие в его распоряжение финансовые документы.
По данным отчетности, 5% поступлений через совместный комитет Trump National Committee JFC Inc. направляются в политический фонд Вэнса Working for Ohio. За май–июнь он получил около 245 тысяч долларов. "Эти средства помогают покрывать расходы на персонал и инфраструктуру, а также дают фонду Вэнса доступ к базе доноров Трампа", — отмечает NBC.
Вэнс, которому 41 год, считается одним из возможных фаворитов на лидерство в Республиканской партии в 2028 году. Сам он подчеркивает, что сосредоточен на работе в администрации и подготовке к промежуточным выборам 2026 года. "Если я в итоге буду баллотироваться в 2028-м, я не считаю, что это гарантировано", — сказал вице-президент в интервью NBC.
Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, назвал Вэнса своим "наиболее вероятным преемником", хотя и избегает прямого одобрения его будущей кампании. "Он делает отличную работу и, вероятно, на данный момент был бы фаворитом", — отметил ранее американский президент, добавив, что рассматривает и возможное сотрудничество Вэнса с госсекретарем Марко Рубио.
NBC напоминает, что во время первого срока Трампа подобной схемы разделения сборов с вице-президентом не существовало. Нынешнее соглашение, по данным СМИ, позволило фонду Вэнса сократить долги и сохранить активную политическую команду.
