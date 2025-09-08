В Минэнерго США рассказали, что подтолкнет Трампа к санкциям против России
Райт: прекращение ЕС импорта нефти и газа РФ повлияет на решение США о санкциях
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Прекращение Евросоюзом импорта российской нефти и газа поспособствует принятию США решения в пользу санкций против России, заявил министр энергетики США Крис Райт.
"Если бы европейцы подвели черту и заявили: "Мы больше не будем покупать российский газ, мы больше не будем покупать российскую нефть", - оказало бы это положительное влияние на то, чтобы США заняли еще более жесткую позицию (по санкциям против РФ - ред.)? Безусловно", - заявил Райт в интервью газете Financial Times.
По словам министра, европейским странам следует покупать американский СПГ, бензин и другое ископаемое топливо, чтобы выполнить условия торгового соглашения между США и ЕС.
В конце августа США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США , в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС также планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.