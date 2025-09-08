https://ria.ru/20250908/tramp-2040337397.html

Трамп назвал сроки принятия решения по борьбе с преступностью в Чикаго

2025-09-08T04:01:00+03:00

ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение по поводу возможных мер по борьбе с преступностью в Чикаго будет принято в течение следующих нескольких дней. "Думаю, мы могли бы очень быстро решить вопрос с Чикаго, но в течение ближайшего дня или двух мы примем решение о том, какие шаги предпринять", - сказал Трамп журналистам. Второго сентября президент США назвал Чикаго самым опасным городом в мире и заявил, что для решения проблемы преступности в кратчайшие сроки будет задействована национальная гвардия. В субботу президент США опубликовал в своем аккаунте в Truth Social скриншот чужого поста из социальных сетей, в котором говорится: "обожаю запах депортаций по утрам" и "Чикаго скоро узнает, почему это называется "министерство войны". Позже Трамп уточнил, что не собирается "начинать войну" против американского города.

