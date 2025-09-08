Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что недоволен действиями России на Украине
03:25 08.09.2025 (обновлено: 03:29 08.09.2025)
Трамп заявил, что недоволен действиями России на Украине
Трамп заявил, что недоволен действиями России на Украине - РИА Новости, 08.09.2025
Трамп заявил, что недоволен действиями России на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что "недоволен" ситуацией на Украине, комментируя сообщения о недавних ударах Вооруженных сил РФ. РИА Новости, 08.09.2025
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "недоволен" ситуацией на Украине, комментируя сообщения о недавних ударах Вооруженных сил РФ. "Я недоволен всей этой ситуацией", - сказал Трамп журналистам. Тем не менее, американский лидер считает, что конфликт на Украине будет "улажен". Вместе с тем он ушел от ответа на вопрос, что является главным препятствием для мира на Украине. Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что недоволен действиями России на Украине

Трамп недоволен ситуацией на Украине

© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "недоволен" ситуацией на Украине, комментируя сообщения о недавних ударах Вооруженных сил РФ.
"Я недоволен всей этой ситуацией", - сказал Трамп журналистам.
В миреУкраинаРоссияСШАДональд Трамп
 
 
