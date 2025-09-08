https://ria.ru/20250908/tramp-2040335882.html
Трамп заявил, что недоволен действиями России на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что "недоволен" ситуацией на Украине, комментируя сообщения о недавних ударах Вооруженных сил РФ.
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "недоволен" ситуацией на Украине, комментируя сообщения о недавних ударах Вооруженных сил РФ. "Я недоволен всей этой ситуацией", - сказал Трамп журналистам. Тем не менее, американский лидер считает, что конфликт на Украине будет "улажен". Вместе с тем он ушел от ответа на вопрос, что является главным препятствием для мира на Украине. Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
