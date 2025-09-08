https://ria.ru/20250908/tramp-2040335882.html

Трамп заявил, что недоволен действиями России на Украине

Трамп заявил, что недоволен действиями России на Украине - РИА Новости, 08.09.2025

Трамп заявил, что недоволен действиями России на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что "недоволен" ситуацией на Украине, комментируя сообщения о недавних ударах Вооруженных сил РФ. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T03:25:00+03:00

2025-09-08T03:25:00+03:00

2025-09-08T03:29:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg

ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "недоволен" ситуацией на Украине, комментируя сообщения о недавних ударах Вооруженных сил РФ. "Я недоволен всей этой ситуацией", - сказал Трамп журналистам. Тем не менее, американский лидер считает, что конфликт на Украине будет "улажен". Вместе с тем он ушел от ответа на вопрос, что является главным препятствием для мира на Украине. Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.

https://ria.ru/20250908/tramp-2040333834.html

https://ria.ru/20250907/ssha-2040236655.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп