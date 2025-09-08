https://ria.ru/20250908/tramp-2040333834.html

Трамп заявил, что планирует скоро поговорить с Путиным

Трамп заявил, что планирует скоро поговорить с Путиным

ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным в течение следующих нескольких дней."Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли он разговор с российским лидером.

