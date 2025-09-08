https://ria.ru/20250908/tramp-2040333834.html
Трамп заявил, что планирует скоро поговорить с Путиным
Трамп заявил, что планирует скоро поговорить с Путиным - РИА Новости, 08.09.2025
Трамп заявил, что планирует скоро поговорить с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным в течение следующих нескольких дней. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T02:48:00+03:00
2025-09-08T02:48:00+03:00
2025-09-08T02:52:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным в течение следующих нескольких дней."Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли он разговор с российским лидером.
https://ria.ru/20250905/vstrecha-2039942033.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4ce819e5669c8a249cc76e17236388ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп заявил, что планирует скоро поговорить с Путиным
Трамп планирует поговорить с Путиным в течение нескольких следующих дней