Трамп считает, что соглашение по Газе будет достигнуто очень скоро - РИА Новости, 08.09.2025
02:40 08.09.2025
Трамп считает, что соглашение по Газе будет достигнуто очень скоро
в мире, сша, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, мирное соглашение по Газе будет достигнуто очень скоро.
"Я думаю, что мы очень скоро достигнем соглашения по Газе", - сказал Трамп журналистам.
Палестинское движение ХАМАС ранее заявило, что в ответ на предложения США согласилось немедленно сесть за стол переговоров, чтобы обсудить освобождение всех заложников в обмен на четкое объявление о прекращении военных действий и полный вывод израильских войск из Газы. ХАМАС также согласилось сформировать комитет из независимых палестинцев для управления сектором и сразу передать ему полномочия.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреСШАДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
