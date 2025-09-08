https://ria.ru/20250908/tramp-2040333149.html
Трамп считает, что соглашение по Газе будет достигнуто очень скоро
Трамп считает, что соглашение по Газе будет достигнуто очень скоро - РИА Новости, 08.09.2025
Трамп считает, что соглашение по Газе будет достигнуто очень скоро
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, мирное соглашение по Газе будет достигнуто очень скоро.
в мире
сша
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, мирное соглашение по Газе будет достигнуто очень скоро. "Я думаю, что мы очень скоро достигнем соглашения по Газе", - сказал Трамп журналистам. Палестинское движение ХАМАС ранее заявило, что в ответ на предложения США согласилось немедленно сесть за стол переговоров, чтобы обсудить освобождение всех заложников в обмен на четкое объявление о прекращении военных действий и полный вывод израильских войск из Газы. ХАМАС также согласилось сформировать комитет из независимых палестинцев для управления сектором и сразу передать ему полномочия.
сша
В мире, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
