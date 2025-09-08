https://ria.ru/20250908/tramp-2040333149.html

Трамп считает, что соглашение по Газе будет достигнуто очень скоро

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, мирное соглашение по Газе будет достигнуто очень скоро. РИА Новости, 08.09.2025

ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, мирное соглашение по Газе будет достигнуто очень скоро. "Я думаю, что мы очень скоро достигнем соглашения по Газе", - сказал Трамп журналистам. Палестинское движение ХАМАС ранее заявило, что в ответ на предложения США согласилось немедленно сесть за стол переговоров, чтобы обсудить освобождение всех заложников в обмен на четкое объявление о прекращении военных действий и полный вывод израильских войск из Газы. ХАМАС также согласилось сформировать комитет из независимых палестинцев для управления сектором и сразу передать ему полномочия.

