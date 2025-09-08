СБУ объявила Тимати в розыск

Рейтинг@Mail.ru
04:35 08.09.2025 (обновлено: 11:48 08.09.2025)
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Тимура Юнусова, известного как Тимати, его данные внесены в базу 1 июля, говорится в материалах украинских органов власти, которые есть в распоряжении РИА Новости. В июне СБУ предъявила Тимати заочное обвинение в нарушении порядка въезда: ему вменяется предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность Украины. Тимати также внесен в базу сайта "Миротворец".
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Тимура Юнусова, известного как Тимати, его данные внесены в базу 1 июля, говорится в материалах украинских органов власти, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В июне СБУ предъявила Тимати заочное обвинение в нарушении порядка въезда: ему вменяется предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность Украины.
Тимати также внесен в базу сайта "Миротворец".
Актер Алексей Панин* - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
СБУ прекратила розыск актера Алексея Панина*
9 августа, 06:45
 
