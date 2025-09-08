https://ria.ru/20250908/timati-2040338889.html

СБУ объявила Тимати в розыск

СБУ объявила Тимати в розыск

СБУ объявила Тимати в розыск

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Тимура Юнусова, известного как Тимати, его данные внесены в базу 1 июля, говорится в материалах украинских... РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Тимура Юнусова, известного как Тимати, его данные внесены в базу 1 июля, говорится в материалах украинских органов власти, которые есть в распоряжении РИА Новости. В июне СБУ предъявила Тимати заочное обвинение в нарушении порядка въезда: ему вменяется предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность Украины. Тимати также внесен в базу сайта "Миротворец".

