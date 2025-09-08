Рейтинг@Mail.ru
Потерпевшими по делу об унесшем жизнь Кириллова теракте признали 11 человек
07:53 08.09.2025 (обновлено: 08:12 08.09.2025)
Потерпевшими по делу об унесшем жизнь Кириллова теракте признали 11 человек
Потерпевшими по делу об унесшем жизнь Кириллова теракте признали 11 человек - РИА Новости, 08.09.2025
Потерпевшими по делу об унесшем жизнь Кириллова теракте признали 11 человек
Следствие признало потерпевшими 11 человек по делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Следствие признало потерпевшими 11 человек по делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, следует из материалов в распоряжении РИА Новости. "Как следует из пояснений следователя... признаны в качестве потерпевших и допрошены 11 граждан", - говорится в документе, с которым ознакомилось РИА Новости. Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для Ахмаджона Курбонова и получали для него деньги от куратора. В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Следствие признало потерпевшими 11 человек по делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
"Как следует из пояснений следователя... признаны в качестве потерпевших и допрошены 11 граждан", - говорится в документе, с которым ознакомилось РИА Новости.
СК допросил семь свидетелей по делу о гибели Кириллова
07:46
07:46
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для Ахмаджона Курбонова и получали для него деньги от куратора.
В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
Суд вынес приговор членам украинской ДРГ, планировавшим теракты в России
3 сентября, 17:35
3 сентября, 17:35
 
