https://ria.ru/20250908/telo-2040440936.html

Под Калининградом нашли тело гендиректора компании по добыче солей

Под Калининградом нашли тело гендиректора компании по добыче солей - РИА Новости, 08.09.2025

Под Калининградом нашли тело гендиректора компании по добыче солей

Гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей нашли без головы под Калининградом, недалеко от посёлка Солнечное в Гурьевском районе, сообщил РИА... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T14:42:00+03:00

2025-09-08T14:42:00+03:00

2025-09-08T14:42:00+03:00

происшествия

калининград

солнечный

гурьевский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

КАЛИНИНГРАД, 8 сен — РИА Новости. Гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей нашли без головы под Калининградом, недалеко от посёлка Солнечное в Гурьевском районе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей нашли без головы под Калининградом, недалеко от посёлка Солнечное в Гурьевском районе. Тело нашли под мостом, на нем был закреплен буксировочный трос", - сказал источник. В пресс-службе регионального СУ СК РИА Новости информацию подтвердили, отметив, что следователи начали проверку. "По факту смерти жителя Калининграда проводится доследственная проверка, детально выясняются все обстоятельства произошедшего", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250902/ust-labinsk-2039187768.html

калининград

солнечный

гурьевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калининград, солнечный, гурьевский район, следственный комитет россии (ск рф)