Под Калининградом нашли тело гендиректора компании по добыче солей
14:42 08.09.2025
Под Калининградом нашли тело гендиректора компании по добыче солей
Под Калининградом нашли тело гендиректора компании по добыче солей
происшествия
калининград
солнечный
гурьевский район
следственный комитет россии (ск рф)
КАЛИНИНГРАД, 8 сен — РИА Новости. Гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей нашли без головы под Калининградом, недалеко от посёлка Солнечное в Гурьевском районе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей нашли без головы под Калининградом, недалеко от посёлка Солнечное в Гурьевском районе. Тело нашли под мостом, на нем был закреплен буксировочный трос", - сказал источник. В пресс-службе регионального СУ СК РИА Новости информацию подтвердили, отметив, что следователи начали проверку. "По факту смерти жителя Калининграда проводится доследственная проверка, детально выясняются все обстоятельства произошедшего", - уточнили в пресс-службе.
происшествия, калининград, солнечный, гурьевский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининград, Солнечный, Гурьевский район, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 8 сен — РИА Новости. Гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей нашли без головы под Калининградом, недалеко от посёлка Солнечное в Гурьевском районе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей нашли без головы под Калининградом, недалеко от посёлка Солнечное в Гурьевском районе. Тело нашли под мостом, на нем был закреплен буксировочный трос", - сказал источник.
В пресс-службе регионального СУ СК РИА Новости информацию подтвердили, отметив, что следователи начали проверку.
"По факту смерти жителя Калининграда проводится доследственная проверка, детально выясняются все обстоятельства произошедшего", - уточнили в пресс-службе.
