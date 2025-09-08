https://ria.ru/20250908/telo-2040440936.html
Под Калининградом нашли тело гендиректора компании по добыче солей
Под Калининградом нашли тело гендиректора компании по добыче солей - РИА Новости, 08.09.2025
Под Калининградом нашли тело гендиректора компании по добыче солей
Гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей нашли без головы под Калининградом, недалеко от посёлка Солнечное в Гурьевском районе, сообщил РИА... РИА Новости, 08.09.2025
КАЛИНИНГРАД, 8 сен — РИА Новости. Гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей нашли без головы под Калининградом, недалеко от посёлка Солнечное в Гурьевском районе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей нашли без головы под Калининградом, недалеко от посёлка Солнечное в Гурьевском районе. Тело нашли под мостом, на нем был закреплен буксировочный трос", - сказал источник. В пресс-службе регионального СУ СК РИА Новости информацию подтвердили, отметив, что следователи начали проверку. "По факту смерти жителя Калининграда проводится доследственная проверка, детально выясняются все обстоятельства произошедшего", - уточнили в пресс-службе.
