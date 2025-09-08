https://ria.ru/20250908/telenok-2040384781.html

В вотчине Деда Мороза у пары яков родился первый теленок

В вотчине Деда Мороза у пары яков родился первый теленок - РИА Новости, 08.09.2025

В вотчине Деда Мороза у пары яков родился первый теленок

Первый теленок родился у пары яков Ская и Ангелы в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге - филиале Московского зоопарка, сообщается в Telegram-канале зоосада. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T11:30:00+03:00

2025-09-08T11:30:00+03:00

2025-09-08T11:30:00+03:00

хорошие новости

общество

великий устюг

гродно

дед мороз

московский зоопарк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040383555_9:0:1902:1065_1920x0_80_0_0_9723c56515c82a66d4a894466bd945d3.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Первый теленок родился у пары яков Ская и Ангелы в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге - филиале Московского зоопарка, сообщается в Telegram-канале зоосада. "У пары яков, которые живут на основной экспозиции Зоосада Деда Мороза, в начале июля на свет появился теленок. Молодой самец Скай приехал в зоосад в 2023 году из города Гродно, Республики Беларусь. Немного позднее к нему из Пензенского зоопарка присоединилась молодая самка Ангела. Пара быстро нашла "общий язык" и установила крепкие и доверительные отношения. Они часто проводят время вместе, ухаживая друг за другом, что создает хорошую атмосферу в их вольере", - говорится в сообщении.Отмечается, что малыш - первое потомство у пары, он родился крепким и здоровым. Теленок находится под постоянным контролем специалистов зоосада, которые следят за его развитием и благополучием. Сейчас основной его пищей является молоко матери, а с взрослением он начнет пробовать еду родителей. "Яки - это удивительные животные. Они прекрасно адаптированы к суровым условиям своей естественной среды обитания: их густая шерсть защищает от холода, а широкие копыта помогают передвигаться по каменистым склонам", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250401/ded-2008586280.html

великий устюг

гродно

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, великий устюг, гродно, дед мороз, московский зоопарк