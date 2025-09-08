Рейтинг@Mail.ru
В вотчине Деда Мороза у пары яков родился первый теленок
Хорошие новости
 
11:30 08.09.2025
В вотчине Деда Мороза у пары яков родился первый теленок
Первый теленок родился у пары яков Ская и Ангелы в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге - филиале Московского зоопарка, сообщается в Telegram-канале зоосада.
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Первый теленок родился у пары яков Ская и Ангелы в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге - филиале Московского зоопарка, сообщается в Telegram-канале зоосада. "У пары яков, которые живут на основной экспозиции Зоосада Деда Мороза, в начале июля на свет появился теленок. Молодой самец Скай приехал в зоосад в 2023 году из города Гродно, Республики Беларусь. Немного позднее к нему из Пензенского зоопарка присоединилась молодая самка Ангела. Пара быстро нашла "общий язык" и установила крепкие и доверительные отношения. Они часто проводят время вместе, ухаживая друг за другом, что создает хорошую атмосферу в их вольере", - говорится в сообщении.Отмечается, что малыш - первое потомство у пары, он родился крепким и здоровым. Теленок находится под постоянным контролем специалистов зоосада, которые следят за его развитием и благополучием. Сейчас основной его пищей является молоко матери, а с взрослением он начнет пробовать еду родителей. "Яки - это удивительные животные. Они прекрасно адаптированы к суровым условиям своей естественной среды обитания: их густая шерсть защищает от холода, а широкие копыта помогают передвигаться по каменистым склонам", - подчеркивается в сообщении.
В вотчине Деда Мороза у пары яков родился первый теленок

В зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге у яков Ская и Ангелы родился теленок

Теленок, родившийся у пары яков Ская и Ангелы в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге
Теленок, родившийся у пары яков Ская и Ангелы в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : Зоосад в Вотчине Деда Мороза/Telegram
Теленок, родившийся у пары яков Ская и Ангелы в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Первый теленок родился у пары яков Ская и Ангелы в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге - филиале Московского зоопарка, сообщается в Telegram-канале зоосада.
"У пары яков, которые живут на основной экспозиции Зоосада Деда Мороза, в начале июля на свет появился теленок. Молодой самец Скай приехал в зоосад в 2023 году из города Гродно, Республики Беларусь. Немного позднее к нему из Пензенского зоопарка присоединилась молодая самка Ангела. Пара быстро нашла "общий язык" и установила крепкие и доверительные отношения. Они часто проводят время вместе, ухаживая друг за другом, что создает хорошую атмосферу в их вольере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что малыш - первое потомство у пары, он родился крепким и здоровым. Теленок находится под постоянным контролем специалистов зоосада, которые следят за его развитием и благополучием. Сейчас основной его пищей является молоко матери, а с взрослением он начнет пробовать еду родителей.
"Яки - это удивительные животные. Они прекрасно адаптированы к суровым условиям своей естественной среды обитания: их густая шерсть защищает от холода, а широкие копыта помогают передвигаться по каменистым склонам", - подчеркивается в сообщении.
