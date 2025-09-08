https://ria.ru/20250908/tbilisi-2040552895.html

В Тбилиси произошла потасовка между сторонниками и противниками власти

ТБИЛИСИ, 8 сен - РИА Новости. Потасовка произошла в Тбилиси в ходе очередной антиправительственной акции между сторонниками и противниками правящей партии "Грузинская мечта", передает корреспондент РИА Новости. Изначально противники властей собрались в центре столицы, у избирательного штаба Кахи Каладзе - кандидата в мэры от правящей партии. Вскоре к ним подошла группа людей - сторонников партии, после чего между ними произошла потасовка. На место прибыли бригады патрульной полиции, чтобы урегулировать ситуацию. В результате несколько человек пострадали, в том числе иностранный журналист. Представителем какого СМИ является журналист, неизвестно. Бригада скорой помощи доставила его в больницу с побоями на лице. МВД Грузии между тем призвало стороны соблюдать порядок и выражать свою позицию в рамках закона. Группа протестующих на данный момент переместилась на проспект Руставели, где ежедневно проходят небольшие антиправительственные акции протеста. Очередной митинг против властей запланирован во вторник вечером. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 сентября.

