Опубликованы кадры, как сапер обезвредил тайник с бомбами на Ставрополье
08.09.2025
Опубликованы кадры, как сапер обезвредил тайник с бомбами на Ставрополье
ФСБ опубликовала видеоролик, где показано, как сапер обезвредил тайник, где хранились компоненты бомб для терактов на Ставрополье, которые готовил гражданин... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик, где показано, как сапер обезвредил тайник, где хранились компоненты бомб для терактов на Ставрополье, которые готовил гражданин Азербайджана по заданию украинских кураторов.На видео показано, как задержанного привозят к организованному им тайнику, он показывает сапёрам, где спрятал компоненты для самодельных взрывных устройств. Также показан сам схрон.Далее демонстрируется работа сапёра, показано, как он орудует специальными приспособлениями.Ранее ФСБ сообщила о задержании в Ставропольском крае гражданина Азербайджана – члена украинской террористической организации. Он по заданию её главарей провёл разведку административных зданий силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в Ессентуках и Ставрополе, приобрёл детали для самодельных взрывных устройств и планировал собрать их, чтобы взорвать разведанные объекты.По данным ведомства, чтобы устроить взрывы, задержанный собирался использовать навыки, приобретённые во время службы в спецподразделениях вооружённых сил Азербайджана. Оперативники изъяли компоненты СВУ, средства связи и электронные носители информации с данными, подтверждающими деятельность задержанного в интересах украинских террористов. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к терроризму.
Задержание гражданина Азербайджана, готовившего по указанию украинских кураторов теракты на Ставрополье
Видео задержания гражданина Азербайджана, готовившего по указанию украинских кураторов теракты на Ставрополье, публикует ФСБ.
