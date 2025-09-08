Рейтинг@Mail.ru
Главком ВСУ признал многократное численное превосходство ВС России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 08.09.2025 (обновлено: 11:04 08.09.2025)
Главком ВСУ признал многократное численное превосходство ВС России
Главком ВСУ Александр Сырский признал многократное численное превосходство российских войск на фронте.
в мире
россия
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский признал многократное численное превосходство российских войск на фронте."Сейчас противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз", — написал он в ежемесячном отчете в Facebook*.На фоне ухудшения положения украинских войск в зоне боевых действий Сырский заявлял, что планирует в этом году принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов.Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.В середине прошлого месяца появились данные, что Украина с февраля 2022 года потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров.Позднее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию, что взломала базу данных Генштаба ВСУ через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
россия
украина
в мире, россия, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, валерий герасимов
В мире, Россия, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов
Главком ВСУ признал многократное численное превосходство ВС России

Сырский признал, что ВС РФ до 6 раз превосходят ВСУ в силах и средствах

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский признал многократное численное превосходство российских войск на фронте.
"Сейчас противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз", — написал он в ежемесячном отчете в Facebook*.
На фоне ухудшения положения украинских войск в зоне боевых действий Сырский заявлял, что планирует в этом году принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов.
Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.
В середине прошлого месяца появились данные, что Украина с февраля 2022 года потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров.
Позднее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию, что взломала базу данных Генштаба ВСУ через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Специальная военная операция на Украине
 
 
