https://ria.ru/20250908/syrskiy-2040366514.html

Главком ВСУ признал многократное численное превосходство ВС России

Главком ВСУ признал многократное численное превосходство ВС России - РИА Новости, 08.09.2025

Главком ВСУ признал многократное численное превосходство ВС России

Главком ВСУ Александр Сырский признал многократное численное превосходство российских войск на фронте. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T10:22:00+03:00

2025-09-08T10:22:00+03:00

2025-09-08T11:04:00+03:00

в мире

россия

украина

александр сырский

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

валерий герасимов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14f0c5151c7a17239fa38db7339b326c.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский признал многократное численное превосходство российских войск на фронте."Сейчас противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз", — написал он в ежемесячном отчете в Facebook*.На фоне ухудшения положения украинских войск в зоне боевых действий Сырский заявлял, что планирует в этом году принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов.Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.В середине прошлого месяца появились данные, что Украина с февраля 2022 года потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров.Позднее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию, что взломала базу данных Генштаба ВСУ через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250821/ukraina-2036855730.html

https://ria.ru/20250903/vsu-2039514978.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, валерий герасимов