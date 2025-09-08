https://ria.ru/20250908/syrskiy-2040366514.html
Главком ВСУ признал многократное численное превосходство ВС России
Главком ВСУ признал многократное численное превосходство ВС России - РИА Новости, 08.09.2025
Главком ВСУ признал многократное численное превосходство ВС России
Главком ВСУ Александр Сырский признал многократное численное превосходство российских войск на фронте. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T10:22:00+03:00
2025-09-08T10:22:00+03:00
2025-09-08T11:04:00+03:00
в мире
россия
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14f0c5151c7a17239fa38db7339b326c.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский признал многократное численное превосходство российских войск на фронте."Сейчас противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз", — написал он в ежемесячном отчете в Facebook*.На фоне ухудшения положения украинских войск в зоне боевых действий Сырский заявлял, что планирует в этом году принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов.Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.В середине прошлого месяца появились данные, что Украина с февраля 2022 года потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров.Позднее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию, что взломала базу данных Генштаба ВСУ через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250821/ukraina-2036855730.html
https://ria.ru/20250903/vsu-2039514978.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369842_503:0:2871:1776_1920x0_80_0_0_bec5119c60f46e42af2690e57b5bbf08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, валерий герасимов
В мире, Россия, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов
Главком ВСУ признал многократное численное превосходство ВС России
Сырский признал, что ВС РФ до 6 раз превосходят ВСУ в силах и средствах