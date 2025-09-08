Рейтинг@Mail.ru
Новгородские предприниматели отправили пиломатериалы и буржуйки в зону СВО - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
16:47 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/svo-2040477652.html
Новгородские предприниматели отправили пиломатериалы и буржуйки в зону СВО
Новгородские предприниматели отправили пиломатериалы и буржуйки в зону СВО - РИА Новости, 08.09.2025
Новгородские предприниматели отправили пиломатериалы и буржуйки в зону СВО
Предприниматели Пестовского округа Новгородской области отправили на нужды специальной военной операции партию пиломатериалов и печи, сообщил в соцсети... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T16:47:00+03:00
2025-09-08T16:47:00+03:00
надежные люди
новгородская область
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040475594_0:23:1183:688_1920x0_80_0_0_e272a5bc287aaa3a462dddc7c431791c.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Предприниматели Пестовского округа Новгородской области отправили на нужды специальной военной операции партию пиломатериалов и печи, сообщил в соцсети "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов. "Очередная партия пиломатериалов отправилась на нужды СВО, внося свой вклад в общее дело… Помимо необходимых досок, тепло и уют в суровые будни несут буржуйки и печь для бани", - рассказал Виноградов. Он уточнил, что всего с начала специальной военной операции на нужды фронта было отправлено более 2 тысяч кубометров строительных материалов. Виноградов поблагодарил всех, кто поддерживает бойцов.
https://ria.ru/20250903/orel-2039476744.html
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040475594_176:0:1093:688_1920x0_80_0_0_428edaf4dfdf44d35c94290f40c3639c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область, сво
Надежные люди, Новгородская область, СВО
Новгородские предприниматели отправили пиломатериалы и буржуйки в зону СВО

Новгородские предприниматели отправили пиломатериалы и печи в зону спецоперации

© Фото : ИП Виноградов Денис/ВКонтактеПиломатериалы и буржуйки для российских военнослужащих
Пиломатериалы и буржуйки для российских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : ИП Виноградов Денис/ВКонтакте
Пиломатериалы и буржуйки для российских военнослужащих
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Предприниматели Пестовского округа Новгородской области отправили на нужды специальной военной операции партию пиломатериалов и печи, сообщил в соцсети "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов.
"Очередная партия пиломатериалов отправилась на нужды СВО, внося свой вклад в общее дело… Помимо необходимых досок, тепло и уют в суровые будни несут буржуйки и печь для бани", - рассказал Виноградов.
Он уточнил, что всего с начала специальной военной операции на нужды фронта было отправлено более 2 тысяч кубометров строительных материалов. Виноградов поблагодарил всех, кто поддерживает бойцов.
Жительница города Орла Ирина Сосова плетет маскировочные сети для бойцов спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Жительница Орла сплела для бойцов СВО более 300 маскировочных сетей
3 сентября, 18:15
 
Надежные людиНовгородская областьСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала