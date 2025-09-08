https://ria.ru/20250908/svo-2040477652.html

Новгородские предприниматели отправили пиломатериалы и буржуйки в зону СВО

2025-09-08T16:47:00+03:00

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Предприниматели Пестовского округа Новгородской области отправили на нужды специальной военной операции партию пиломатериалов и печи, сообщил в соцсети "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов. "Очередная партия пиломатериалов отправилась на нужды СВО, внося свой вклад в общее дело… Помимо необходимых досок, тепло и уют в суровые будни несут буржуйки и печь для бани", - рассказал Виноградов. Он уточнил, что всего с начала специальной военной операции на нужды фронта было отправлено более 2 тысяч кубометров строительных материалов. Виноградов поблагодарил всех, кто поддерживает бойцов.

новгородская область, сво