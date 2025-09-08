https://ria.ru/20250908/svekla-2040335102.html
Врач рассказала о пользе свеклы
Врач рассказала о пользе свеклы - РИА Новости, 08.09.2025
Врач рассказала о пользе свеклы
Свекла, благодаря высокому содержанию антиоксидантов, помогает нормализовать холестерин и положительно влияет на сосуды, рассказала РИА Новости врач-терапевт... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T03:16:00+03:00
2025-09-08T03:16:00+03:00
2025-09-08T03:16:00+03:00
общество
россия
питание
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736310551_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_309f93e0b2b37d90c95b566557c6e75d.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Свекла, благодаря высокому содержанию антиоксидантов, помогает нормализовать холестерин и положительно влияет на сосуды, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова. "Если говорить о свёкле, нужно добавить, что благодаря высокому содержанию антиоксидантов, она помогает нормализовать цифры холестерина, способствует выведению солей, помогает расширить сосуды, следствием чего является снижение артериального давления", - сказала Якимова. Как отметила врач, в составе свеклы содержатся антиоксиданты бетаин, беталаины, витамин С, флавоноиды, которые оказывают положительное влияние на сосуды. По словам Якимовой, свеклу в ограниченном количестве часто рекомендуют пациентам с проблемами с сердцем – не более 80–100 граммов вареного корнеплода в день или через день. "Здоровому человеку (рекомендуется – ред.) – 100–150 граммов свежей или варёной свёклы в день, это примерно половина среднего корнеплода", - добавила Якимова.
https://ria.ru/20250814/vrach-2035146804.html
https://ria.ru/20250907/vrach-2040231482.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736310551_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e51d3b49c8e83847faabe2d46565d1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, питание, здоровье - общество
Общество, Россия, Питание, Здоровье - Общество
Врач рассказала о пользе свеклы
Свекла из-за содержащихся в ней антиоксидантов помогает нормализовать холестерин
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Свекла, благодаря высокому содержанию антиоксидантов, помогает нормализовать холестерин и положительно влияет на сосуды, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова.
"Если говорить о свёкле, нужно добавить, что благодаря высокому содержанию антиоксидантов, она помогает нормализовать цифры холестерина, способствует выведению солей, помогает расширить сосуды, следствием чего является снижение артериального давления", - сказала Якимова.
Как отметила врач, в составе свеклы содержатся антиоксиданты бетаин, беталаины, витамин С, флавоноиды, которые оказывают положительное влияние на сосуды.
По словам Якимовой, свеклу в ограниченном количестве часто рекомендуют пациентам с проблемами с сердцем – не более 80–100 граммов вареного корнеплода в день или через день.
"Здоровому человеку (рекомендуется – ред.) – 100–150 граммов свежей или варёной свёклы в день, это примерно половина среднего корнеплода", - добавила Якимова.