Врач рассказала о пользе свеклы - РИА Новости, 08.09.2025
03:16 08.09.2025
Врач рассказала о пользе свеклы
Врач рассказала о пользе свеклы - РИА Новости, 08.09.2025
Врач рассказала о пользе свеклы
Свекла, благодаря высокому содержанию антиоксидантов, помогает нормализовать холестерин и положительно влияет на сосуды, рассказала РИА Новости врач-терапевт... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Свекла, благодаря высокому содержанию антиоксидантов, помогает нормализовать холестерин и положительно влияет на сосуды, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова. "Если говорить о свёкле, нужно добавить, что благодаря высокому содержанию антиоксидантов, она помогает нормализовать цифры холестерина, способствует выведению солей, помогает расширить сосуды, следствием чего является снижение артериального давления", - сказала Якимова. Как отметила врач, в составе свеклы содержатся антиоксиданты бетаин, беталаины, витамин С, флавоноиды, которые оказывают положительное влияние на сосуды. По словам Якимовой, свеклу в ограниченном количестве часто рекомендуют пациентам с проблемами с сердцем – не более 80–100 граммов вареного корнеплода в день или через день. "Здоровому человеку (рекомендуется – ред.) – 100–150 граммов свежей или варёной свёклы в день, это примерно половина среднего корнеплода", - добавила Якимова.
общество, россия, питание, здоровье - общество
Общество, Россия, Питание, Здоровье - Общество
Врач рассказала о пользе свеклы

Свекла из-за содержащихся в ней антиоксидантов помогает нормализовать холестерин

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Свекла, благодаря высокому содержанию антиоксидантов, помогает нормализовать холестерин и положительно влияет на сосуды, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова.
"Если говорить о свёкле, нужно добавить, что благодаря высокому содержанию антиоксидантов, она помогает нормализовать цифры холестерина, способствует выведению солей, помогает расширить сосуды, следствием чего является снижение артериального давления", - сказала Якимова.
Как отметила врач, в составе свеклы содержатся антиоксиданты бетаин, беталаины, витамин С, флавоноиды, которые оказывают положительное влияние на сосуды.
По словам Якимовой, свеклу в ограниченном количестве часто рекомендуют пациентам с проблемами с сердцем – не более 80–100 граммов вареного корнеплода в день или через день.
"Здоровому человеку (рекомендуется – ред.) – 100–150 граммов свежей или варёной свёклы в день, это примерно половина среднего корнеплода", - добавила Якимова.
