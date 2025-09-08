https://ria.ru/20250908/svekla-2040335102.html

Врач рассказала о пользе свеклы

Врач рассказала о пользе свеклы - РИА Новости, 08.09.2025

Врач рассказала о пользе свеклы

Свекла, благодаря высокому содержанию антиоксидантов, помогает нормализовать холестерин и положительно влияет на сосуды, рассказала РИА Новости врач-терапевт... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T03:16:00+03:00

2025-09-08T03:16:00+03:00

2025-09-08T03:16:00+03:00

общество

россия

питание

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736310551_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_309f93e0b2b37d90c95b566557c6e75d.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Свекла, благодаря высокому содержанию антиоксидантов, помогает нормализовать холестерин и положительно влияет на сосуды, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова. "Если говорить о свёкле, нужно добавить, что благодаря высокому содержанию антиоксидантов, она помогает нормализовать цифры холестерина, способствует выведению солей, помогает расширить сосуды, следствием чего является снижение артериального давления", - сказала Якимова. Как отметила врач, в составе свеклы содержатся антиоксиданты бетаин, беталаины, витамин С, флавоноиды, которые оказывают положительное влияние на сосуды. По словам Якимовой, свеклу в ограниченном количестве часто рекомендуют пациентам с проблемами с сердцем – не более 80–100 граммов вареного корнеплода в день или через день. "Здоровому человеку (рекомендуется – ред.) – 100–150 граммов свежей или варёной свёклы в день, это примерно половина среднего корнеплода", - добавила Якимова.

https://ria.ru/20250814/vrach-2035146804.html

https://ria.ru/20250907/vrach-2040231482.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, питание, здоровье - общество