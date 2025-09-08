https://ria.ru/20250908/sud-2040518480.html

На Кубани суд обязал передать государству незаконно приватизированные земли

На Кубани суд обязал передать государству незаконно приватизированные земли

На Кубани суд обязал передать государству незаконно приватизированные земли

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о передаче в пользу государства участков, нежилых помещений и сооружений

происшествия

рсфср

краснодарский край

россия

СОЧИ, 8 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о передаче в пользу государства участков, нежилых помещений и сооружений, в том числе полигон площадью более 11 гектар, министерства речного флота РСФСР, следует из материалов краевого Арбитражного суда. "Истребовать в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом из чужого незаконного владения АО "Строительная компания "Эпрон-8"…" - говорится в резолютивной части решения Арбитражного суда региона от 2 сентября. Среди истребуемой недвижимости в пользу государства значатся: склады, механические и складские мастерские, столярный цех, нежилое склад-мастерские, навес для ремонта флота, а также полигон площадью 112 279 квадратных метров. Для рассмотрения дела в феврале этого года суд запрашивал в краевой администрации и Государственном архиве региона приватизационное дело имущественного комплекса государственного предприятия 8-й экспедиционный отряд подводно-технических, гидротехнических и аварийно-спасательных работ ГУКС "Подводречстрой" министерства речного флота РСФСР. В материалах суда также говорится, что вместе с недвижимым имуществом должно быть передано движимое имущество, в том числе технологическое оборудование. По данным газеты "Коммерсант", часть этих объектов недвижимости расположена в устье реки Кудепста и является спорной территорией в границах строительства автомобильного обхода Адлера.

