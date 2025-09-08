Рейтинг@Mail.ru
На Кубани суд обязал передать государству незаконно приватизированные земли - РИА Новости, 08.09.2025
18:54 08.09.2025
На Кубани суд обязал передать государству незаконно приватизированные земли
На Кубани суд обязал передать государству незаконно приватизированные земли - РИА Новости, 08.09.2025
На Кубани суд обязал передать государству незаконно приватизированные земли
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о передаче в пользу государства участков, нежилых помещений и сооружений, в том... РИА Новости, 08.09.2025
СОЧИ, 8 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о передаче в пользу государства участков, нежилых помещений и сооружений, в том числе полигон площадью более 11 гектар, министерства речного флота РСФСР, следует из материалов краевого Арбитражного суда. "Истребовать в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом из чужого незаконного владения АО "Строительная компания "Эпрон-8"…" - говорится в резолютивной части решения Арбитражного суда региона от 2 сентября. Среди истребуемой недвижимости в пользу государства значатся: склады, механические и складские мастерские, столярный цех, нежилое склад-мастерские, навес для ремонта флота, а также полигон площадью 112 279 квадратных метров. Для рассмотрения дела в феврале этого года суд запрашивал в краевой администрации и Государственном архиве региона приватизационное дело имущественного комплекса государственного предприятия 8-й экспедиционный отряд подводно-технических, гидротехнических и аварийно-спасательных работ ГУКС "Подводречстрой" министерства речного флота РСФСР. В материалах суда также говорится, что вместе с недвижимым имуществом должно быть передано движимое имущество, в том числе технологическое оборудование. По данным газеты "Коммерсант", часть этих объектов недвижимости расположена в устье реки Кудепста и является спорной территорией в границах строительства автомобильного обхода Адлера.
На Кубани суд обязал передать государству незаконно приватизированные земли

На Кубани суд обязал передать государству участки и полигон площадью 11 гектар

СОЧИ, 8 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о передаче в пользу государства участков, нежилых помещений и сооружений, в том числе полигон площадью более 11 гектар, министерства речного флота РСФСР, следует из материалов краевого Арбитражного суда.
"Истребовать в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом из чужого незаконного владения АО "Строительная компания "Эпрон-8"…" - говорится в резолютивной части решения Арбитражного суда региона от 2 сентября.
Среди истребуемой недвижимости в пользу государства значатся: склады, механические и складские мастерские, столярный цех, нежилое склад-мастерские, навес для ремонта флота, а также полигон площадью 112 279 квадратных метров. Для рассмотрения дела в феврале этого года суд запрашивал в краевой администрации и Государственном архиве региона приватизационное дело имущественного комплекса государственного предприятия 8-й экспедиционный отряд подводно-технических, гидротехнических и аварийно-спасательных работ ГУКС "Подводречстрой" министерства речного флота РСФСР.
В материалах суда также говорится, что вместе с недвижимым имуществом должно быть передано движимое имущество, в том числе технологическое оборудование.
По данным газеты "Коммерсант", часть этих объектов недвижимости расположена в устье реки Кудепста и является спорной территорией в границах строительства автомобильного обхода Адлера.
